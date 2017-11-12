Coahuila a la vanguardia en protección ambiental

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado de Coahuila, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, reconoció y agradeció a empresas, dependencias y universidades de la Entidad su participación en la realización de políticas ambientales, que le permitieron ponerse a la vanguardia en el tema de protección y cuidado al ambiente.

Además por la tarde el gobernador Rubén Moreira Valdez entregó dos unidades móviles veterinarias a la Fundación “Amor Canino de Piedras Negras y a la Asociación “Amor Por los Animales de Saltillo”.

Al respecto, Aida Cantú, representante de la fundación en Piedras Negras agradeció al Mandatario estatal todos los avances que Coahuila adquirió a lo largo de seis años, además manifestó que la lucha continuará desde sus trincheras para no dar un paso atrás en materia de protección animal.

Asimismo, durante el evento presidido por la bióloga Eglantina Canales para reconocer a las instituciones, trascendió la entrega de 26 constancias y ratificaciones a dependencias, empresas y universidades que cumplieron con los estándares de diversos programas.

Entre éstos se incluyó Oficina Verde, Industria Verde, Recopapel, Recolectrón, Ahorro de Energía, Marranito Limpio, Reducción del Micro Impacto Ambiental, Coahuila Te Quiero Limpio y Campañas con Causa.

También se otorgó el reconocimiento Liderazgo Ambiental en Coahuila, a Manufactureras Zapalinamé; el programa Campeones del Programa de Ahorro de energía a la empresa Magna Formex; y el premio a la institución con mayor número de alumnos inscritos al Programa Reducción de Residuos, fue para el Instituto Tecnológico de Saltillo.

Igualmente se incluyó la entrega a organismos que participaron en el Programa de Cultura Ambiental como la empresa Reciclajes Ibarra S.A de C.V., CANACINTRA Región Norte, Manejo y Transporte de Residuos S.A de C.V, por mencionar algunos.

En tanto Eglantina Canales, secretaria del Medio Ambiente en Coahuila dijo que estar al frente de esta dependencia por seis años ha sido el honor más grande en su vida laboral.

Recordó que esta dependencia fue diferente al resto, gracias al programa de conservación y al reto del estado por enfrentar el calentamiento global de la mano con muchas personas, incluido el gobernador Rubén Moreira Valdez, quien desde el primer día de su administración presentó un marcado interés por el cuidado al medio ambiente.