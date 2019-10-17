COAHUILA, AL FRENTE EN ADOPCIONES

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Las políticas públicas del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el trabajo constante de la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Estatal, en el tema de niños, niñas y adolescentes, permite que Coahuila sea reconocido a nivel nacional en adopciones.

Por indicaciones del Mandatario estatal, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia del Estado (PRONNIF), a través de la Dirección de Adopciones y el Consejo Técnico de Adopciones, trabajan en coordinación con el objetivo de dar puntual seguimiento a los procesos.

De enero a junio, PRONNIF ha brindado 2 mil 438 asesorías a familias que buscan integrar un nuevo miembro al hogar.

Actualmente se encuentran 152 familias en lista de espera, mismas que constantemente son evaluadas a fin de estar preparadas para recibir a niños, niñas y adolescentes en su hogar.

En lo que va del año, PRONNIF ha impartido el taller de Escuela para Padres cinco veces, beneficiando a 209 familias.

En coordinación con DIF Coahuila y el Consejo Técnico de Adopciones, se han realizado 4 consejos de adopciones.

En el último consejo de adopciones se concretaron las nuevas familias, por lo que el día de ayer, un total de 28 niños, niñas y adolescentes fueron entregados oficialmente en adopción por el Gobernador y su esposa, Marcela Gorgón.

El pasado miércoles, el Gobierno del Estado, el DIF Coahuila y la PRONNIF, a través del Departamento de Adopciones, realizaron un magno evento en el que entregaron a los niños a sus padres.

Con gran emoción, 23 familias de Querétaro, Saltillo, Allende, Nuevo León, Durango, Torreón, Acuña, Ramos Arizpe, Monclova y Ciudad México abrieron los brazos para recibir a pequeños y adolescentes en sus vidas.

Luego de seguir un proceso y de cumplir con los requisitos que marca la Ley, los padres de corazón comienzan una nueva etapa con sus hijos.

El rango de edad de los niños y adolescentes que fueron dados en adopción es de 6 meses a 17 años.

Durante el evento, el Gobernador agradeció a las familias por brindarles esta oportunidad a los niños, niñas y adolescentes, y aseguró que las puertas de su Gobierno siempre estarán abiertas para ellos.

En la entrega estuvieron presentes, además, el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas; el Director del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, y la Procuradora para Niños, Niñas y la Familia del Estado, Leticia Sánchez Campos.