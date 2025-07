Coahuila destaca a nivel nacional en combate al rezago educativo

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Inclusión y Desarrollo Social de Coahuila, Enrique Martínez y Morales, informó que el fenómeno del abandono escolar por motivos económicos ha disminuido significativamente en el estado, gracias a una estrategia integral que incluye apoyos alimentarios, mejoras en infraestructura y un fuerte impulso a la educación.

"El hecho de que niños y adolescentes dejaran la escuela para trabajar y apoyar en sus hogares ya no es común como lo fue en generaciones anteriores. Hoy, estamos generando las condiciones para que eso no ocurra", aseguró el funcionario.

Martínez y Morales destacó que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Coahuila ocupa el segundo lugar nacional en el combate al rezago educativo, un avance que atribuyó a la implementación de políticas públicas coordinadas en distintos frentes.

Sin embargo, señaló que aún hay trabajo por hacer y que la atención se está ampliando hacia otros sectores de la población: "Ahora estamos haciendo un esfuerzo conjunto con los institutos tecnológicos del estado para localizar a personas en comunidades rurales y colonias urbanas marginadas que no cuentan con estudios básicos o que se encuentran en situación de analfabetismo", explicó.

El objetivo, afirmó, es no solo frenar la deserción escolar entre los jóvenes, sino también ofrecer oportunidades educativas a los adultos mayores que, por diversas razones, no concluyeron su educación primaria: "Ahora debemos ir por esos adultos mayores que no pudieron estudiar. Ellos también tienen derecho a aprender y a mejorar su calidad de vida", subrayó.

El funcionario destacó que la educación es un derecho inalienable para los niños y adolescentes, por lo que las autoridades están obligadas a intervenir cuando se detectan casos de menores que no asisten a la escuela.

Finalmente, Martínez y Morales reiteró que el compromiso del Gobierno de Coahuila es seguir eliminando las barreras económicas, sociales y culturales que impiden el acceso a la educación, con el fin de garantizar un desarrollo pleno y equitativo para todos los sectores de la población.