COAHUILA, EJEMPLO NACIONAL EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO: MARS

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y el Secretario de Educación Pública Federal (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, encabezaron la inauguración del 4to. Concurso Nacional de Innovación y Emprendimiento (CONIES) Coahuila 2019, del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas.

La Secretaría de Educación, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y la Universidad Tecnológica de Torreón (UTT) se unen para celebrar este encuentro.

En su discurso, el Mandatario estatal agradeció al Secretario de Educación Pública Federal por su apoyo, pues le reconoció como un amigo y fiel aliado del Estado.

Dijo sentirse orgulloso de estar presente, “pues celebramos con mucho agrado la realización de este evento y de recibir a más de 3 mil 500 estudiantes de 182 instituciones”.

El sector educativo es de sus grandes aliados, detalló, igualmente destacó la fortaleza que existe con los demás poderes —Legislativo y Judicial— para que más inversiones lleguen a esta tierra.

Pues no es sólo cuestión de tener recursos, sino del talento e imaginación para que las cosas, como hasta hoy, sigan cambiando en México y en el estado, y con encuentros de este tipo se impulsan.

“Dígale al presidente Andrés Manuel López Obrador que aquí tiene a sus aliados, porque sabemos que la educación es la base y sabemos cuál es el destino de un pueblo educado”, dijo.

Riquelme Solís deseó a las y los participantes una jornada exitosa, al tiempo que los exhortó a visitar el Teleférico de Torreón, el Paseo Morelos y a disfrutar de la gastronomía de La Laguna.

Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública Federal, agradeció al titular del Poder Ejecutivo en Coahuila por su recepción.

“Venir a una entidad que contribuye de manera tan substancial al crecimiento del País es algo muy importante para el sector educativo”, expresó.

En este evento icónico, reconoció la importancia de la innovación para fortalecer la cultura del emprendimiento y el desarrollo social.

Detalló que los jóvenes estudian porque así se les inculca en el hogar, por el esfuerzo que hacen los padres de familia, que se ve reflejado en sus hijos.

Este concurso es tan relevante, puesto que servirá como mapa del ecosistema emprendedor en todo el País.

“Es una oportunidad para detectar el talento que hace surgir un negocio desde su concepción hasta su emprendimiento”, agregó.

El sistema educativo es donde se deben descubrir los talentos de cada persona, y eso sólo es posible brindando oportunidades accesibles para todos, sentenció, lo que es una tarea fundamental del Estado Mexicano.

Hoy son 100 los finalistas, y subrayó algunos proyectos sociales más destacados que están relacionados con el tema del agua y con servicios turísticos enfocados para personas con discapacidad.

El CONIES demuestra que lo que aquí hacen puede estar conectado a las necesidades más sensibles de las comunidades mexicanas, y promueven una solución.

La nueva legislación ha dotado a la SEP para que tenga equidad y que sea una educación de excelencia, y sin duda Coahuila dará muestra al País de cómo hacer bien las cosas, anticipó.

Le Secretario Federal anunció que se pondrá de acuerdo con el Gobernador para traer a más estudiantes de nivel superior —del País— a esta entidad, y que reconozcan lo que aquí se está haciendo.

Raúl Martínez Hernández, Rector de la Universidad Tecnológica de Torreón, dio la más cordial bienvenida a los participantes de este CONIES 2019, así como a las autoridades gubernamentales.

“Este es el evento icónico por excelencia de las universidades tecnológicas y politécnicas”, expresó.

Reconoció en el gobernador Miguel Riquelme por su solidario acompañamiento y su genuino interés por la educación, que ofrece una oportunidad para los jóvenes y sus familias, para el estado.

Expresó que son 182 instituciones en las que se elaboraron proyectos de este tipo en cuatro categorías, como proyectos sociales, emprendimiento tecnológico, innovación en productos y servicios, energías limpias y sustentabilidad ambiental.

“Quienes tendremos la oportunidad de vivir esta experiencia, podremos ver conferencias. Un pabellón en el que se podrá observar la riqueza de Coahuila a través de sus artesanos, y 44 talleres, como el de minería de datos e inteligencia artificial”. A todos les ratificó la bienvenida.

San Juana de Jesús Solís Castañeda, egresada exitosa de UTT, dijo que es un honor ser parte de este evento, pues para salir adelante se debe ser disciplinado y trabajar, como en este programa se hace.

Reconoció que ser parte de las universidades tecnológicas y politécnicas, y egresada de una de éstas es lo mejor que le ha pasado, pues ahora es Senior Project Engineer and Project Manager en UL Renewables.

Describió que cuando era estudiante tuvo beca de transporte, alimenticia y académica, y expresó que estos apoyos se necesitan para que más jóvenes sigan sobresaliendo.

“Tengan por seguro que con esfuerzo, paciencia, decisión y compromiso se puede alcanzar un buen empleo; el éxito está en nosotros”, puntualizó.

En el marco de esta inauguración se realizaron Honores a la Bandera, para lo que se contó con la participación de la escolta y banda de guerra de la institución anfitriona.

La primera conferencia, “Las netas de emprender”, estuvo a cargo de Ana Victoria García Álvarez, quien en 2012 fundó Victoria 147, una plataforma que promueve el desarrollo de las mujeres a través de la creación, consolidación y aceleración de sus propias empresas y el fomento de su liderazgo en altos niveles corporativos.

Acudió también Marcelo Torres Cofiño, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Higinio González Calderón, Secretario de Educación en Coahuila; Carlos Braña Muñoz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) de Torreón.

Además, Herminio Baltazar Cisneros, coordinador general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, y Luis Eduardo Ríos García, ganador del CONIES 2018, así como alumnas y alumnos de esta casa de estudios, personal administrativo y docentes.