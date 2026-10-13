Coahuila evalúa horario extendido en jardines de niños

SALTILLO, COAH.- La Secretaría de Educación de Coahuila evalúa un programa piloto de horario extendido en dos jardines de niños de la región Laguna, donde los alumnos permanecen de las 8:30 a las 15:30 horas y reciben comida caliente.

Alina Lorena Arreola González, directora general de Educación Preescolar en Coahuila, informó que el modelo opera en un plantel estatal y otro federal, con el objetivo de ofrecer alternativas a las familias cuyos horarios laborales dificultan la organización del cuidado de sus hijos.

La funcionaria señaló que la continuidad y posible ampliación del programa dependerán de los resultados obtenidos, la demanda de los padres de familia y la viabilidad de implementar el esquema en otros centros educativos.

Los dos planteles cuentan con apoyo del DIF y de particulares, entre ellos Grupo Lala y el Club Santos, en Torreón, para proporcionar alimentos calientes a los menores durante la jornada escolar.

Arreola González explicó que la dependencia analizará el funcionamiento de los dos planteles antes de determinar si el modelo puede extenderse a otras zonas de Coahuila.

Entre los criterios que se tomarán en cuenta están la cantidad de alumnos que atienden los jardines de niños y el interés de las familias por contar con una jornada más amplia.

La directora indicó que también se trabaja en un plan académico para ofrecer distintas modalidades de atención: horarios matutino y vespertino, jornada mixta, tiempo completo y tiempo discontinuo.

La intención es que, durante las preinscripciones de febrero, las familias conozcan las alternativas disponibles y puedan elegir la que mejor se adapte a sus necesidades.

La disminución de las inscripciones en preescolar responde a diversos factores, explicó la funcionaria. Entre ellos mencionó los cambios demográficos, la reducción en la disposición de las nuevas generaciones a tener hijos y las dificultades que enfrentan las familias para conciliar los horarios escolares con sus jornadas laborales.

No obstante, aclaró que la duración de las clases no es la única causa de la baja matrícula.

Arreola González también señaló que presentar un documento que acredite haber cursado preescolar no es un requisito para ingresar a primaria, pese a que este nivel forma parte de la educación básica obligatoria.

Por ello, consideró necesario analizar el comportamiento de las inscripciones desde distintas perspectivas, sin atribuir la reducción únicamente a los horarios escolares.

Organización del personal docente

La implementación del horario extendido también requiere organizar las jornadas laborales del personal docente.

De acuerdo con Arreola González, en el plantel federal participan maestras que generalmente cuentan con doble plaza, mientras que en el estatal hay docentes con plaza matutina y vespertina.

Ante estas diferencias, la dependencia dialogó con los sindicatos para establecer acuerdos que permitan operar el programa sin afectar las jornadas laborales de las educadoras.

Por ahora, la Secretaría de Educación mantendrá la evaluación de los dos jardines de niños de La Laguna antes de decidir si el esquema puede extenderse a más planteles y beneficiar a otras familias de Coahuila.