COAHUILA FUERTE EN EDUCACIÓN: ENTREGA MARS EQUIPO A SECUNDARIA TÉCNICA 1 DE TORREÓN

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo de visita en la Escuela Secundaria Técnica No. 1 “Profesor Idelfonso Villarello Vélez”, y anunció que en breve comenzarán las acciones para rehabilitar el acceso y estacionamiento, y equipará 6 aulas con minisplits y mobiliario, mientras que hoy entregó 25 computadoras.

Durante su recorrido por la institución, se comprometió también a equipar los talleres y para el siguiente año la construcción de un gimnasio-auditorio.

“La vida me dio la oportunidad de estudiar en la escuela pública. De 1982 a 1985 cursé mi educación secundaria aquí y siempre lo voy a agradecer. Créanme que están en las mejores manos”, pronunció Riquelme Solís.

El compromiso es que cada año, en lo que resta de su Administración, arrancará una obra para seguir impulsando la calidad educativa en La Laguna.

En tanto, solicitó a los jóvenes sean responsables en su formación.

“Que nada interfiera en su educación, que continúen hasta llegar a cursar una carrera, pues sus padres hacen un gran esfuerzo porque continúen preparándose”, acotó el Gobernador.

Jesús María Montemayor Garza, Director General de Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa (ICIFED), comentó que la secundaria había solicitado la rehabilitación del estacionamiento, del piso, pintura de cajones y de rejas.

Además, equipamiento para 6 aulas con minisplits; petición que el Mandatario estatal aprobó, pues su finalidad es que los estudiantes tengan mejor infraestructura para el desarrollo de sus competencias y habilidades.

“Vamos a mejorar con malla y con concreto hidráulico todo el estacionamiento, a pintarlo. Posteriormente traeremos mobiliario para 6 aulas y 6 minisplits en una primera etapa”, subrayó.

Por su parte, Jesús Miguel Martínez, Director de la escuela sede, dio la bienvenida al gobernador Miguel Riquelme y a las demás autoridades, al tiempo que agradeció el apoyo que brinda para que en esta institución se siga brindando la mejor educación.

Higinio González Calderón, Secretario de Educación del Estado, y Flor Rentería Medina, coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna; personal administrativo, docente y alumnado estuvieron presentes en el acto.