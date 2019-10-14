COLOCA MARS PRIMERA PIEDRA DE BARDA PERIMETRAL PARA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA LAGUNA

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, colocó la primera piedra de la barda perimetral en el Instituto Tecnológico de La Laguna (ITL), en donde se invertirán 4.5 millones de pesos.

Advirtió que dentro de las obras del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED) también se concretará “la segunda etapa del laboratorio de bioenergía, con 16 millones de pesos, y el laboratorio eólico, la segunda etapa, con 7 millones de pesos”.

Aquí mismo tomó protesta a la nueva Mesa Directiva de la Federación de Estudiantes de los Institutos Tecnológicos de Coahuila (FEITEC).

En su mensaje, el Mandatario estatal se dijo gustoso de regresar a su casa de estudios, y ante el auditorio agradeció la comunión de esfuerzos con el Ayuntamiento de Torreón para conseguir que más inversiones lleguen a Coahuila y La Laguna.

“Lo mejor es la mano de obra calificada, los ingenieros y los técnicos que de aquí emanan”, sentenció.

Felicitó a los jóvenes, a quienes tomó protesta y les advirtió que sólo a través de la organización se logran grandes cosas para el País.

Las exigencias estudiantiles son muchas y nacen de quienes tienen la visión y el compromiso con su institución, acotó.

Recordó su época como presidente de la Sociedad de Alumnos del ITL y que eran muchas las necesidades, entre ellas un camión que en su momento solicitó al entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, cuando acudió a la región a entregar una obra y lo consiguió.

Pero nunca pudo pactar la construcción de una barda, acción que inicia hoy como Gobernador de Coahuila.

“La vida da muchas vueltas y hoy tengo el orgullo de venir a poner un granito de arena a mi Alma Mater, donde siempre han conservado un gran nivel académico”, expresó.

Difundió que en su Administración la educación es prioridad y eso implica que al egresar los jóvenes del ITL tengan trabajo aquí.

Riquelme Solís se comprometió, en lo que resta de su sexenio, a realizar una obra por año en favor de esta casa de estudios.

En su momento, José Luis Zapata Dávila, Director del Instituto Tecnológico de La Laguna, subrayó que algo único es ser testigos de los logros de los alumnos, y por tanto tener en esta sede al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís egresado de esta universidad.

“Pues ha alcanzado uno de los cargos más importantes y trascendentales en la sociedad; usted es uno de los dos de nuestros egresados que ha logrado ser Gobernador”, destacó.

Agradeció el apoyo de la construcción de la barda perimetral, que hace más de 50 años contaba con una malla, y extendió el agradecimiento al nMunicipio por hacer sinergia con el Estado para que más inversiones lleguen en beneficio del estudiantado.

Dijo que sabe del proyecto para la creación de un parque de tecnológico en Torreón, proyecto que considera de suma importancia por su impacto, por lo que han puesto a disposición del Gobierno Estatal el acervo del ITL, que cuenta con más de 18 años de investigación.

Sugirió un nuevo proyecto de energías renovables enfocado a la innovación y desarrollo tecnológico, y donde se permita aprovechar la inversión de más de 100 millones de pesos del megaproyecto inicial patrocinado por el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) y que fue cancelado este año.

Por su parte, el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, dio la bienvenida a los asistentes a esta toma de protesta y comentó que colaborará con el Estado para mejorar las instalaciones de esta casa de estudios, pues se ha caracterizado por tener muy buenos estudiantes y técnicos.

En épocas difíciles y de incertidumbre económica, hay gente que está decidida a invertir por su mano de obra y “este es el mayor plus que tienen Torreón y La Laguna”.

Norma Alicia Hernández Rodríguez, presidenta del FEITEC, destacó que se comprometen a actuar con responsabilidad, ética y profesionalismo y darle voz a la comunidad estudiantil del estado.

Gestionar las herramientas necesarias para que realicen los estudios de manera adecuada, es otra meta.

“Hoy Coahuila nos necesita, necesita jóvenes que ofrezcan sus esfuerzos desinteresamente, pues somos los que tenemos las herramientas para transformar a nuestra entidad”, dijo.

“Gracias Miguel Ángel Riquelme Solís por la barda, que brindará mayor seguridad a los estudiantes del ITL. Fuerte Coahuila es por escuchar a sus jóvenes”.

Al Auditorio del ITL también acudieron el Secretario de Educación, Higinio González Calderón; Azalea Maldonado Wong, titular del Instituto Coahuilense de la Juventud; Omar Alejandro Tiscareño López, presidente saliente del FEITEC; directores de universidades de la región, personal y alumnado del plantel sede.