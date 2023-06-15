Combaten incendio en Ramos Arizpe

SALTILLO, COAH.- Más de noventa brigadistas mantienen el combate al incendio que comenzó desde el pasado miércoles a las 5:30 horas en Las Maravillas, en Ramos Arizpe, zona serrana que colinda con el Estado de Nuevo León.

Así lo dio a conocer Eglantina Canales, Secretaria del Medio Ambiente y agregó que las brigadas forestales de diversas instancias gubernamentales, respaldadas con dos aeronaves, iniciaron labores de reconocimiento desde primera hora del jueves para iniciar el combate al incendio que se presenta en la serranía de Ramos Arizpe.

Hasta el mismo jueves por la tarde, se estimaba que el área afectada era de 70 hectáreas de matorral y pastizal y se registraba un 10 por ciento en el control del incendio: “Más de 90 brigadistas se trasladaron vía terrestre a la zona siniestrada para combatir el incendio, en tanto un helicóptero Bell 212, de Nuevo León, inició la descarga de líquido retardante en el área siniestrada.

Una segunda aeronave (helicóptero 206) supervisó los trabajos y se llevará un colapsable y relleno para cuatro pipas de agua asignadas por el Ayuntamiento de Ramos Arizpe.

La SMA informó que el campamento se instaló en la comunidad de San José de los Nuncios, y participan integrantes de brigadas rurales, Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional, y combatientes de las comunidades de Los Lirios, Mesa de las Tablas y Jagüey de Ferniza.

Además de la propia SMA, de CONAFOR, CONANP, PC de Arteaga, Bomberos de Ramos Arizpe, Brigada Saltillo, Brigada de San Antonio de las Alazanas, Brigada Nuevo León-Santa Catarina y Amigos de la Sierra; por el momento se descarta afectaciones a la población.