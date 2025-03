Compara diputado a Trump con MORENA

SALTILLO, COAH.- El Diputado panista Gerardo Aguado se pronunció sobre el tema de imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos y las medidas necesarias para contrarrestar su impacto en la economía mexicana.

"Es importante dejar claro que la respuesta a los aranceles no debe reducirse a un mitin en el Zócalo, ni a gestos simbólicos. Lo que necesitamos son medidas fiscales, arancelarias, políticas y estratégicas, pensadas y diseñadas por especialistas que, no solo reduzcan al máximo el impacto de los aranceles en nuestra economía interna, sino que también generen presión sobre la economía de Estados Unidos para que el presidente Donald Trump dé marcha atrás en su decisión o, al menos, se siente a negociar con México, pero el gobierno de Morena es tan terco como Trump y no entienden razonamientos lógicos, afirmó Aguado.

El diputado Aguado señaló que, mientras el gobierno federal intenta presentar la postergación de los aranceles como una victoria económica, la realidad es que la estrategia del oficialismo está profundamente equivocada.

"La administración de Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard pretende comunicar que están "a la par" de Estados Unidos, pero la verdad es que lo sucedido con los aranceles solo refleja una consecuencia ante la falta de una estrategia clara en materia de seguridad", añadió el legislador.

De igual manera, agregó: "La supuesta ´victoria económica´ que el oficialismo celebra es simplemente una postergación temporal, conseguida bajo la presión de Trump para cambiar la estrategia de seguridad en México. Esto es solo un alivio momentáneo; pero si el gobierno federal no escucha a la ciudadanía y no cambia su estrategia en materia de seguridad, la amenaza de los aranceles continuará siendo una constante. La verdadera solución está en adoptar una estrategia integral y coherente que priorice la seguridad, la estabilidad económica y la dignidad de los mexicanos".

El Diputado Gerardo Aguado respaldó la propuesta de Ricardo Anaya de organizar una interparlamentaria entre senadores y diputados de México y Estados Unidos, con el fin de cabildear y buscar apoyo entre los legisladores estadounidenses.

"Es fundamental recordar que el apoyo a Trump es limitado dentro del Congreso norteamericano, y solo unos pocos legisladores le garantizan la mayoría necesaria para implementar medidas unilaterales contra México", dijo.

Por otra parte, afirmó que la imposición de aranceles a productos norteamericanos debe ser estratégica y focalizada, buscando el máximo impacto en los estados de la Unión Americana que más dependen de México; esta medida buscaría cambiar la postura de los legisladores de esos estados, forzándolos a reconsiderar su apoyo a las políticas de Trump.

Finalmente, Gerardo Aguado destacó la necesidad de una reforma fiscal que, durante el tiempo que dure la disputa por los aranceles, reduzca los impactos económicos dentro de México.

Esta reforma debe estar orientada a mitigar los efectos en los sectores más vulnerables de la economía mexicana; además es necesario fortalecer las relaciones con Canadá y otros países aliados, creando una alianza estratégica que respalde a México en este contexto Internacional.