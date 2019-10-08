Comprometido el DIF con Adultos Mayores

Saltillo, Coah.- Para fortalecer el trabajo social que realiza la Asociación Civil “Refugio de los Necesitados” con las personas adultas mayores y otros sectores de la población en situación de vulnerabilidad, la Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, Marcela Gorgón, hizo entrega de apoyos alimentarios e insumos a la representante legal y encargada de operar este organismo, Irma Aguiñaga Gómez.

Acompañada de Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila; la directora de Inclusión Social y Familiar, Mayra Guillén Charles, así como de la coordinadora de la Región Sureste del Sistema Estatal DIF, Rocío Ramos Moncada, la esposa del gobernador Miguel Riquelme Solís agradeció el apoyo y trabajo conjunto para dar atención y alimentación a los adultos mayores que forman parte del padrón de beneficiarios del programa AMA, como a otros que asisten de manera diaria a este lugar.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado y DIF Coahuila refrendan su compromiso de trabajar por el bienestar de las personas adultas mayores.

El “Refugio de los Necesitados A.C.” está ubicado en la calle de Melchor Múzquiz, en la Zona Centro de Saltillo, y proporciona los servicios de comedor y albergue a población vulnerable, como adultos mayores, indigentes, menores en riesgo, personas violentadas, vendedores ambulantes y otros grupos de personas de escasos recursos y en vulnerabilidad social.

El apoyo entregado por parte del Gobierno del Estado y DIF Coahuila consta de 20 despensas, 20 kilos de frijol, 240 litros de leche, 50 sobres de pasta, 9 kilos de avena y 24 kilos de nopal, todo ello con la finalidad de favorecer la sana nutrición de los usuarios de este comedor.

Para saludar y dialogar con cada uno de los asistentes al “Refugio de los Necesitados”, Marcela Gorgón realizó un recorrido por el lugar y entregó también bastones a Pablo Morales Trejo, quien sufrió fractura de pierna; Jacinto Coronado Tovar, quien es invidente, y a Eulalio Monjarás Martínez, que padece debilidad visual.

Por su parte, Cárdenas Zavala, dijo que desde el inicio de la Administración del gobernador Miguel Riquelme y por iniciativa de la señora Marcela Gorgón, se impulsó un cambio de fondo en materia de protección de derechos de los adultos mayores en situación de abandono y/o vulnerabilidad, a través de este programa AMA, que hoy cuenta con un padrón de mil 972 beneficiarios y la realización de más de 64 mil servicios, como atenciones médicas, psicológicas, apoyo alimentario, visitas de seguimiento, actividades recreativas, trámites de registro civil y defensoría jurídica, entre otros.