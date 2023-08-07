Concientizan sobre prevenir la violencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- La Policía Preventiva Municipal de Ramos Arizpe continúa con la impartición de pláticas para la prevención de la violencia contra la mujer en diversas empresas de la localidad.

Como parte de la estrecha colaboración con el sector industrial, los elementos de la corporación se reúnen con jefes de área, gerentes y directivos para brindar una amplia información que, posteriormente, se hará llegar a sus cientos de trabajadores.

En los últimos meses, los policías han visitado empresas como “Centric Pharmaceutic”, “Atlas Hidraulics” y “Cedis” para presentar el “Violentometro” con los tipos de agresiones que se ejercen contra la población femenina.

De igual manera, existe la capacitación sobre las medidas que pueden adoptar las empresas para apoyar a las víctimas, así como de las instancias gubernamentales con las que pueden respaldarse.

“A través de la Policía Rosa hemos reforzado la atención a este tipo de casos en una coordinación permanente con la Agencia del Ministerio Público, el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer y con el Instituto Municipal de la Mujer en Ramos Arizpe para el seguimiento correspondiente”, explicó Rolando Álvarez Flores, director de Seguridad Pública en la localidad.

La prevención de la violencia contra la mujer es un tema prioritario dadas las repercusiones en la salud física y emocional de las víctimas, así como las afectaciones en su núcleo familiar y laboral.

Álvarez Flores destacó que, a estas acciones de proximidad social, se suman también las pláticas de prevención de accidentes viales y en el hogar impartidas, a lo largo del año, en el sector empresarial y en planteles educativos.