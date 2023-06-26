Concluyen talleres laborales

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo graduó 248 alumnas y alumnos de talleres laborales y artísticos, mediante los cuales impulsa el desarrollo social de la comunidad.

En este primer semestre de 2023 han egresado un total 580 personas, tanto de los Talleres del Centro de Desarrollo Laboral y Artístico como del Centro Recreativo de los Grandes.

El Centro de Desarrollo Laboral y Artístico del DIF Saltillo cuenta con 18 talleres y el Centro Recreativo de los Grandes con 8 más, los cuales se imparten de manera trimestral y entre los que se encuentran: Belleza, Chocolatería, Corte y Confección, Vitromosaico, Pincelada, Pintura, Bisutería, Electricidad, Barber, Cartonería Mexicana, Guitarra, Soldadura, Mecánica Automotriz entre otros.

Roberto Cárdenas Zavala, Director del DIF Coahuila y Daniel Samperio Dávila, Director General del DIF Saltillo, llamaron a las alumnas y alumnos a poner en práctica los conocimientos aprendidos durante el periodo abril-junio del 2023.

“Ahora nos toca seguir superándonos, seguir soñando, seguir creciendo, que nadie les ponga límites, piensen en grande y lleguen tan lejos como quieran llegar a lograrlo, cuenten con el apoyo de esta gran familia DIF Saltillo”; expresó.