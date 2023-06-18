Consolida Estado el modelo de búsqueda

SALTILLO, COAH.- Con 17 intervenciones masivas y sustentadas bajo el método de excavación sistematizada, de las cuales se recuperó un número mínimo de 1117 individuos, Coahuila consolida el modelo de búsqueda forense con fines de identificación humana como experiencia única en el País.

“Hoy por hoy, y derivado del trabajo coordinado, Coahuila se encuentra en la posibilidad de dar respuesta a los familiares siendo el único centro completo y trabajando al 100 por ciento en territorio mexicano, consolidando de esta manera la búsqueda forense con fines de identificación humana”, destacó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.

Desde 2020, con la inauguración del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), de la Comisión de Búsqueda del Estado, el Gobierno de Coahuila reafirmó el compromiso con los familiares de personas desaparecidas de que la búsqueda de personas sería un tema toral en las políticas públicas y estipulado en el presupuesto.

Es por ello que, trabajando coordinadamente, en marzo del 2021 se llevó a cabo la exhumación con enfoque masivo en el Panteón Municipal Número 2 de Torreón. En ese primer ejercicio se recuperaron 138 cuerpos de personas sin identificar.

El Mandatario estatal manifestó que durante los meses posteriores, bajo la experiencia y las leyes armonizadas, el protocolo de actuación fue consolidándose, permitiendo que la intervención destacará por el respeto de los derechos y la dignidad humana.

Riquelme Solís dijo que en los primeros meses del 2023 se concluyó la intervención de las fosas comunes de las diferentes regiones de la entidad; no obstante, actualmente Coahuila está atendiendo el tema de las fosas de inhumación clandestina en campo abierto.

Hasta el momento se cuenta con 62 cuerpos identificados, de los cuales 46 corresponden a la fosa común; 5 a fosa clandestina, y 11 directos o tercerías; 2 corresponden a Chihuahua, 5 Durango y 55 a Coahuila.

“La búsqueda es intensiva y extensiva utilizando técnicas clásicas de prospección arqueológica y criminalística como la observación y el recorrido sistemático del terreno, así como tecnología forense de punta con aeronaves no tripuladas y georadares”, agregó.

Comentó que el área de Arqueología realiza complejos análisis del contexto, recabando información etnográfica, documental, topográfica, infrarroja, multiespectral, nubes de puntos y reconstrucciones de alteraciones en el subsuelo.

Por lo que, añadió el Gobernador, la recuperación es un proceso bien documentado que sigue rigurosos procedimientos, con registros escritos y fotográficos detallados que permiten la fijación de los diversos contextos de fosas clandestinas del estado, con un mapeo preciso que sirve para analizar y cotejar los datos facilitando futuras búsquedas y la identificación humana.

Por su parte, Yezka Garza Ramírez, Coordinadora General del CRIH, agregó que el área Postmortem de este centro se encuentra en proceso de análisis de los casos de la Región Centro (Monclova) y continúa con el proceso de toma de muestras de los casos de la región norte (Piedras Negras y Acuña).

Asimismo, se analiza un caso puesto a disposición que corresponde a elementos óseos recuperados en fosa clandestina.

Destacó que los peritos que intervienen en el Laboratorio de Genética son altamente capacitado:, “Debido a la complejidad para la obtención de perfiles genéticos de las muestras osteológicas que se trabajan en el Laboratorio de Genética Forense del Centro Regional de Identificación Humana, se cuenta con tres métodos validados de extracción y purificación de ADN”, mencionó Garza Ramírez.

De la misma manera, la Coordinadora del CRIH indicó que en este segundo bimestre el Centro Regional de Identificación Humana inició la regionalización del centro pericial para dar mayor oportunidad de búsqueda forense a las personas desaparecidas; esto derivado de las características propias de la violencia que se vivió años atrás.