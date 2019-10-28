CONTINÚA MARCELA GORGÓN ENTREGANDO APOYOS FUNCIONALES A COAHUILENSES

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Como parte del programa “Apoyo para todos”, que impulsan el DIF Coahuila y la Secretaría de Salud, la señora Marcela Gorgón hizo entrega de beneficios en el Hospital General de Torreón (HGT).

La Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, acompañada por el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, entregó 375 apoyos funcionales diversos a pacientes canalizados a través del Patronato de la Beneficencia Pública (PBP).

Estas acciones forman parte del programa anual que cambia la vida de 3 mil 500 coahuilenses que reciben sillas de ruedas, muletas, andadores y lentes, entre otros.

En su mensaje, el Secretario de Salud, Bernal Gómez, señaló que garantizar el servicio de salud para quienes más lo necesitan es una prioridad para el gobernador Miguel Riquelme y su esposa.

El proceso de reingeniería del Sector Salud favorece este tipo de programas por medio del PBP de la Secretaría de Salud, que ha entregado beneficios ya en las regiones Sureste, Centro, Norte y Laguna.

Bernal Gómez externó que un ejemplo de la suma de esfuerzos es el programa “Cambiando Vidas”, que ha beneficiado a cerca de 750 pacientes en la entidad.

Por su parte, Latiffe Burciaga Neme, Directora de Patrimonio de la Beneficencia Pública de la Secretaría de Salud, reconoció que Coahuila es un Estado que trabaja de la mano con el Gobierno Federal.

“Gracias a las gestiones del Gobernador y su esposa mantenemos estos programas que cambian positivamente el entorno de nuestros pacientes”, dijo.