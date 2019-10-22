Continúan con éxito brigadas en Coahuila

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de fortalecer en las comunidades los factores de protección que ante situaciones de riesgo de violencia y delincuencia, se realizó con gran aceptación en la población la Brigada de Prevención Social en el Centro Integral de Prevención y Desarrollo Ciudadano Valle Verde en esta ciudad.

En esta brigada se brindaron más de 120 atenciones en los diversos servicios ofrecidos a la comunidad de este sector.

Atendiendo las indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se conjuntaron diversos servicios de atención, tales como revisión médica para la detección y atención de hipertensión, diabetes y triglicéridos, expedición gratuita de cartas de no antecedentes penales y la oferta de ingreso al sistema de educación abierta para adultos.

Luisa Ivone Gallegos Martínez, titular de la Dirección de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del Gobierno del Estado, dijo que se contó con la valiosa participación del Club de Leones A.C., que realizó exámenes de la vista gratuitos y la venta a costo bajo de anteojos graduados.

En esta brigada se brindaron más de 120 atenciones en los diversos servicios ofrecidos a la comunidad de este sector.

Gallegos Martínez dijo que el objetivo de estas brigadas es que la comunidad tenga acceso a los servicios, mejorando su calidad de vida e impactando en generar cohesión e identidad.

Mencionó que continuarán sumando esfuerzos entre la comunidad con el objetivo de avanzar en la construcción de un Coahuila fuerte y solidario.