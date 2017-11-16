Convive RMV niños de ‘Encendamos una Luz’

Torreón, Coahuila.-El Gobernador Rubén Moreira Valdez adelantó alegría y felicidad a decenas de niños de “Encendamos una Luz A.C Casa Feliz” en una convivencia donde entregó juguetes y regalos para todos.

Acompañado de Cecilia Marroquín de Murra, Guillermo Murra y Guillermo Murra Marroquín, representantes de esta asociación que brinda apoyo a niños enfermos de cáncer y otras enfermedades y que ofrece alojamiento mientras son atendidos en los hospitales de Torreón, el Mandatario estatal departió con padres y niños.

A través de mobiliario y equipo, el Gobernador Rubén Moreira Valdez ha brindado su apoyo a este lugar con el fin de hacer de estas familias una estancia más llevadera en el transcurso de la atención médica de los niños.

Allí, recibió el agradecimiento de madres de familia quienes le expresaron el gran significado del apoyo que el Gobierno estatal ha brindado a lo largo de seis años para que esta Asociación sufra prestando su apoyo a las familias que vienen por atención médica de Chihuahua, Durango y Zacatecas.

Cecilia Marroquin de Murra dio la bienvenida a las nuevas madres de familia que arribaron esta mañana a estas instalaciones con niños que serán diagnosticados próximamente pero que en este lugar encontraron un lugar donde llegar.

Lízbeth Durán quien viene de Chihuahua dijo que llegar a este lugar es como sentirse en casa.

Por su parte, Sonia Lízbeth Ramírez quien también viene de Chihuahua manifestó que en esta segunda ocasión que acude a este lugar su hijo de cuatro años considera el lugar como “un hospital feliz” por lo que agradeció el apoyo incondicional del Mandatario estatal a este lugar.

En su estancia, el Gobernador estuvo acompañado del Alcalde de Torreón, Jorge Luis Moran Delgado y el director del DIF, Sergio Sisbeles Alvarado.