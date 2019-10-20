CORREN MÁS DE 5 MIL LAGUNEROS EN LA GRAN CARRERA COAHUILA ‘FUERTES CONTRA EL CÁNCER’

Torreón, Coahuila de Zaragoza.- Más de 5 mil laguneros participaron en la Gran Carrera Coahuila 2019, “Fuertes contra el Cáncer”, cuyo mensaje fue concientizar a la población sobre la prevención del cáncer.

El Gobierno de Coahuila, a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Salud y el Instituto Estatal del Deporte en Coahuila (INEDEC), se unió para desarrollar este recorrido.

El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y su esposa, la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, dieron el banderazo de salida a los corredores.

“Hoy se manda un mensaje de unidad a la sociedad coahuilense, de solidaridad con aquellos que luchan contra esta terrible enfermedad”, expresó.

“Desde el DIF se apoya con mastografías, y ayer se inauguró la Unidad de Detección y Diagnóstico de Cáncer de Mama en la Capital (Saltillo) y esperamos que muy pronto esté funcionando el Hospital Oncológico, también de Saltillo, que dará servicio a toda la entidad”, dijo el Mandatario estatal.

La ganadora del automóvil último modelo fue Rosa Velia Esquivel Santos.

Además, José Guadalupe Casillas Bustamante y José Ángel Hernández Herrera ganaron, cada uno, una pantalla.

Mientras que la motocicleta fue para Alberto Velázquez Cárdenas.

De los animadores, el primer lugar fue para el Grupo Plenitud, al que se le entregó un premio económico de 12 mil pesos; el segundo lugar para el CETIS 83, que recibió 7 mil pesos, y el tercer sitio para el Colegio América, que ganó 5 mil pesos.

En punto de las 07:15 horas inició el calentamiento en las inmediaciones de Soriana Hipermart Independencia, que fue el punto de la Salida y Meta.

Los disparos de arranque para personas con discapacidad en la 10K fueron a las 07:45 horas, y para la 5K a las 07:55 horas.

Mientras que para el contingente general, en la 10K se dio a las 07:50 horas y a la 5K a las 08:00 horas.

Esta carrera se convirtió en la fiesta deportiva rosa, pues además de los corredores, las calles lucieron con familiares de los participantes que no dejaron de apoyarlos en todo momento.

Cabe destacar que el recurso recabado servirá para que el DIF Coahuila lo done a instituciones que ayudan a la población en la lucha contra el cáncer.

Acompañaron al Gobernador y su esposa durante este magno evento deportivo, Astrid Casale, presidenta honoraria del DIF Torreón; Nidia Jaramillo Rodríguez, Alcaldesa de Viesca; Gerardo Berlanga Gotés, Secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad del Estado; Roberto Cárdenas Zavala, Director General del DIF Coahuila; Ana Sofía García Camil, Secretaria de Cultura, y Alina Garza Herrera, Directora del INEDEC, entre otros servidores públicos estatales y municipales.