Cuenta FGE con información de ataques armados

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, se tiene ya la información de los motivos de los serie ataques armados que se registraron en la Región Norte de Coahuila en los recientes días en la carpeta de investigación que mantiene abierta la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gerardo Márquez Guevara.

"Coahuila se ha convertido en un gran atractivo para las células delictivas que operan en Nuevo León y Tamaulipas, por eso insisten en entrar a nuestro territorio para cometer delitos como el del tráfico de migrantes, armas y drogas, quieren establecerse para cometer acciones como el lavado de dinero", detalló el mandatario estatal.

Riquelme Solís añadió que el fiscal Gerardo Márquez Guevara tiene ya la información sobre las causas de los enfrentamientos que provocaron y en los que perdieron la vida dos policías estatales: "Con lo que se tiene hasta ahora podemos otorgar más información para que la ciudadanía pueda darse cuenta de lo delicado del tema, hacia dónde iban estos sujetos y lo que querían hacer, cosa que se evitó a través de la valentía de nuestros policías", reiteró.

El gobernador del Estado dijo también que los coahuilenses reconocen la labor que realizan los elementos policiacos que en siete ocasiones repelieron los ataques armados de los integrantes del crimen organizado que intentaron ingresar a la entidad en las Carreteras de La Ribereña y la Brecha del Gas.

"Circuló demasiado material en las redes sociales sobre los enfrentamientos, pero creo que lo importante es valorar es el actuar de los policías y lo que realmente está sucediendo en nuestra entidad, además, lo que se publica en las redes no debe ser juzgado en forma distinta, más que en la defensa de las y los coahuilenses; pero yo no he visto ninguna crítica, y los que tratan de denostar a los elementos de seguridad, les sale el tiro por la culata, cuando se debería valorar lo que hacen por la seguridad, pues fueron hechos sumamente complicados para quienes estuvieron ahí", finalizó Miguel Ángel Riquelme Solís.