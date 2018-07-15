Cuestan 150 mil cirugías gástricas

Tras la decisión de la Secretaría de Salud del Estado de destinar una cantidad millonaria a la práctica de cirugías gástricas a fin de combatir los altos números de obesidad, algunos saltillenses se mostraron a favor y otros en contra, al igual opinan expertos en el tema

Tras la decisión de la Secretaría de Salud del Estado de destinar una cantidad millonaria a la práctica de cirugías gástricas a fin de combatir los altos números de obesidad, algunos saltillenses se mostraron a favor y otros en contra, al igual que expertos en el tema.

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Tal fue el caso de Ángela Velázquez, de 43 años, quien dijo no estar de acuerdo con que el Gobierno Estatal invierta cantidades millonarias en realizar ese tipo de operaciones, señalando que se puede dar más prioridad al combate del cáncer de mama.

“No estoy de acuerdo porque ese dinero debe de estar destinado a personas más vulnerables. Hay obesidad aquí por los malos hábitos alimenticios, es algo que se puede evitar. Hay gente que tiene cáncer de mama, niños con leucemia, y la familia en su mayoría no tiene como costear los tratamientos porque son costosos”, señaló.

La misma postura mostró José Ángel Díaz, afirmando que el Estado tiene otras necesidades en materia de salud que son más importantes que la obesidad. “Primero que mejoren el servicio en los hospitales, que investiguen los casos de depresión”, dijo. Mientras que Manuel Jaime, de 36 años de edad, opinó que si esa es la única alternativa para bajar los altos índices de obesidad, está a favor de ello.

Bariatra aplaude decisión

Por su parte, Henry Manzur, cirujano bariatra en la clínica Bariatria Saltillo, aplaudió el anuncio que el titular de la Secretaría de Salud, Roberto Bernal, hizo ante el Congreso del Estado reconociendo que la obesidad es un problema que persiste en el norte del país.

Así mismo, detalló que durante varios meses, representante del Colegio Mexicano de Cirugías para la Obesidad han mandado iniciativas para que el sector salud lo tome en cuenta para que se practiquen por dicha institución.

De igual manera, el experto informó que en julio acaba de entra una norma que estipula que solo los médicos certificados por el colegio, tiene la facultades legales para hacer estos procedimientos. “Un cirujano que no tenga este certificado está fuera de la ley”, y agregó que el sector de salud público debe de contar con todo el equipo y los recursos humanos necesarios para este tipo de procedimientos.

“Tienen que ser un equipo multidisciplinario, nutriólogo, psicólogo y que estén todos trabajando en conjunto. Debe traducirse en infraestructura, recursos”, afirmó.