Dan 40 años a docente acusado de violación; Valentina es una de sus víctimas

SALTILLO, COAH.- Gerardo "N", acusado de violar dos menores cuando se desempeñaba como Sub Director de la Primaria Urbano Flores fue sentenciado a 40 años de prisión y 6 meses sin ningún derecho por el delito de violación a una alumna de dicho plantel, la cual era la mejor amiga de Valentina, la otra víctima del docente, una pequeña de 11 años que luego de lo sucedido, se quitó la vida en su domicilio en junio del 2022.

La primera sentencia que se aplicó fue por la agresión sexual que sufrió la mejor amiga de Valentina, de acuerdo a la abogada de la familia, con dicha condena, Gerardo "N" no tienen ningún derecho ni beneficio que otorga la ley; además, existe una reparación que no es cuantificable, ello debido a que la menor se encuentra todavía bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico, con un alto riesgo de suicidio.

El Juez que llevó el caso, Iván Cristy Acosta Solís, encontró los elementos suficientes para emitir la condena de 40 años, una de las penas máximas que se han impuesto en Coahuila; por otra parte, el caso de Valentina se retomará a partir del 16 de enero, que es cuando vence el plazo de investigación y no pedirán prórroga, sino una acusación formal para la audiencia intermedia y se busca que se le procese por feminicidio, debido al suicidio de la alumna tras la agresión sexual.

Cabe señalar que Gerardo "N" también perdió su licencia como docente, luego de que el Juez lo inhabilitó para que pueda volver a desempeñarse como profesor; de igual manera, los abogados de las menores afirmaron que las madres de las víctimas no piden reparación del daño, sino que se haga justicia con prisión para el ex Sub Director.

Por su parte, Aracely "N", madre posteó un mensaje en sus redes sociales en el que escribió: "46 años con 6 meses sin derechos a nada. Besos al cielo, mi amor"; además, desde que ocurrió el suicidio de su hija, manifestó: "Justicia para mi Valentina, por favor; es todo lo que puedo declarar; éramos una familia, mis hijas y yo siempre unidas. Ella era una niña feliz, ella era una niña contenta, quería ser arquitecta, le gustaba jugar a la patineta".