Dan de alta a menor herido

SABINAS, COAH.- El menor que participó en un accidente automovilístico durante la tarde del viernes en esta localidad, ya fue dado de alta del nosocomio donde fue llevado después del fuerte impacto.

Como se recordará, el joven Luis Alberto Hinojosa Wislar de 15 años de edad con domicilio en esta localidad, al momento de ir en su motocicleta se impactó contra un automóvil que iba por su carril preferencial.

El menor al dar la vuelta muy cerrada no se percató de la presencia del automóvil donde fue y se impactó, quedando tirado sobre la calle con diversas lesiones.