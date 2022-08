Debe AMLO analizar situación de cerveceras 

SALTILLO, COAH.- Este lunes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció en La Mañanera que la instalación de plantas cerveceras en el norte del país tiene "veda", por lo que las nuevas inversiones en la República Mexicana de este ramo deberán hacerse en el sureste en lo sucesivo.

Ante ello, el Secretario de Desarrollo Social e Inclusión en Coahuila, Manolo Jiménez, señaló que dicha situación debe tener un análisis profundo de cada una de las situaciones, ya que no se puede generalizar: "No es solamente evitar que ya no se produzcan en el Estado, porque son fuentes de empleo para los coahuilenses, sino que la decisión y en dado momento, las acciones, deben tener fundamentos basados en estudios relacionados con información técnica".

Y es que como se recordará, en Coahuila son varias las empresas de producción de cerveza las que están instaladas, que a la vez generan miles de empleos, por ello es que Jiménez Salinas considera que la "veda" debe realmente analizarse y tener fundamentos para que no llegue más inversión de este tipo.

SIN FUNCIONAROS FEDERALES EN MINA

Manolo Jiménez opinó que la visita de Andrés Manuel López Obrador fue una suma a los esfuerzos que se hacen por parte del Gobierno del Estado, encabezado por Miguel Ángel Riquelme Solís, debido a que no había presencia de funcionarios federales en la zona de la tragedia, además de que es un caso que le compete más al Gobierno Federal.

"López Obrador se sumó al esfuerzo que está haciendo del Gobernador del Estado en torno a este tema tan delicado como lo es el rescate y que bueno que se dio el tiempo de venir, porque cuando llegó no había ningún funcionario federal en el lugar de los hechos, sobre todo en los que tienen la responsabilidad de vigilar los pozos del carbón, que es competencia federal", reiteró el Secretar de Desarrollo Social.

"Cuando ocurrió la tragedia de Pasta de Conchos sí vinieron Secretarias y Secretarios y ahora no hubo presencia, por eso creo que es positivo que se sume Riquelme Solís y que en equipo se pueda llegar a buen punto para que se logre el rescate; sin embargo, la presencia pudo haber sido más inmediata y ágil por parte del Presidente de la República, pero finalmente llegó y ojalá todo avance de una mejor manera para el rescate", finalizó.