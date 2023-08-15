Defiende Morena entrega de libros

SALTILLO, COAH.- “Llueva, truene o relampaguee, los libros de texto llegarán a Coahuila”, así lo sostuvo Diego del Bosque, líder del Partido Morena en Coahuila y añadió que también promoverán un amparo colectivo para que el material bibliográfico de nivel básico se distribuyan en los planteles de la entidad.

“Estamos preparando un amparo colectivo porque no es posible que los estudiantes de primaria y secundaria se queden sin el material de aprendizaje”, expresó del Bosque, toda vez que el secretario de Educación en Coahuila, Francisco Saracho Navarro había dado a conocer que el millón 700 mil libros que entregue la SEP, se conservarán en las bodegas de la dependencia estatal.

Lo anterior se informó en torno a la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia luego de que las autoridades estatales dieron a conocer su postura de rechazo a los libros de la Nueva Escuela Mexicana, para lo cual tramitaron amparos de padres de familia y diversos organismos.

Por su parte, Diego del Bosque reconoció que la entrega del material se ha detenido no solamente en Coahuila, sino en el resto del país, precisamente debido a que los gobiernos estatales y padres de familia rechazan los contenidos; sin embargo, el Partido Morena insistirá por la vía legal para que los menores estudiantes tengan en tiempo a los libro de texto gratuito.