Dejará Guadiana ´tirada´ precampaña

TORREÓN, Coah.-El empresario y Senador con licencia, Armando Guadiana Tijerina, anticipó que probablemente el 12 de febrero, último día que tiene para realizar precampaña, no buscará el apoyo de militantes de Morena para la candidatura al Gobierno de Coahuila porque siguiendo su tradición, se trasladará a Estados Unidos para disfrutar del Super Bowl.

"El día 12 se termina la campaña, pero a lo mejor, yo como soy muy rápido, a lo mejor termino el día 11 a las 12 de la noche porque me están regalando unos boletos para ir a Phoenix al Super Bowl, siempre voy, pues qué hago, me tengo que sacrificar", dijo ante representantes de medios de comunicación.

"El domingo (12 de febrero) todavía es día de trabajo, pero pues hay les dejo unas botargas para que sigan jalando".

Al cuestionarle si invitaría al Super Bowl a algún político, "No pueden ir, es el problema, nada más pueden ir los que tengan visa, unos no tienen, unos porque no las han tramitado y otros porque no los dejan entrar allá al país, y a veces entran como García Luna y ya no salió, es el problema", añadió.

"Por eso hay que vivir en libertad y para vivir en libertad hay que trabajar y actuar con ética y honestidad, si tú actúas con ética, moral y honestidad, puedes caminar libre y no hay quien te moleste, pero hay unos que traen guaruras por aquí y por allá porque, pues es el miedo, el miedo no anda en burro".

Guadiana Tijerina estuvo en Torreón para realizar su actividad proselitista en el concurrido tianguis La Rosita, que se instala cada martes en el norponiente de la Ciudad.

El precandidato descartó que haya logrado visitar los 38 municipios en este periodo de precampaña que inició el pasado 14 de enero.