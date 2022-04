Denuncian dirigentes del PAN a Morena

SALTILLO, COAH.- Elisa Maldonado, Dirigente del PAN en Coahuila y Gerardo Aguado Gómez, Secretario General, antepusieron una denuncia contra el partido Morena por uso de recursos públicos para promover la revocación de mandato ante el INE en Coahuila.

"Estamos aquí para denunciar el uso de recursos públicos para hacer proselitismo por parte de Morena, me parece que las funciones están muy claras respecto a lo que pueden hacer y no los funcionarios y nosotros no podemos permitir que ellos violenten la ley; debemos proteger la democracia y esto es respetar los procesos internos también, cuidar las instituciones y autoridades, además de que la situación en el país no está para desviar recursos", enfatizó Elisa Maldonado.

De igual manera, destacó: "Debemos enfocarnos en cosas que les duelen a los mexicanos, como la salud y la inseguridad que cada vez está peor; sin embargo, aunque la ley debe ser aplicable para todos, ellos lo quieren hacer a su modo violentándola tanto en la revocación de mandato como en otras muchas situaciones".

La Dirigente del PAN en Coahuila agregó que dicho proceso debe surgir de la ciudadanía no de los órganos o su propio partir, en este caso, Morena: "Son ellos los que orquestan todo y son descarados al intervenir de esta manera, por eso nivel nacional el Partido Acción Nacional también se han interpuesto quejas y aquí estamos para velar por el bienestar de todos los mexicanos".

Cabe señalar que la denuncia de los dirigentes del Acción Nacional la recibió Rodrigo Paredes Lozano, Vocal Secretario de la Junta Local de INE en Coahuila.

El pasado fin de semana, Adán Augusto López, Secretario de Gobernación utilizó la nave Gulfstream G350 de la Guardia Nacional para promover la revocación de mandato que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de Augusto López, varios funcionarios federales participaron en una asamblea informativa para promover la participación ciudadana en un acto convocado por Morena en Torreón, Coahuila.