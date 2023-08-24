Denuncian paisanos abusos de la FGR

SALTILLO, COAH.- Una familia originaria de Texas denunció abuso de autoridad, maltratos e incluso abuso sexual por parte de elementos de la Fiscalía General de la República en un retén que instalaron en el kilómetro 11 de la carretera Monclova - Ramos Arizpe, en hechos que ocurrieron durante la mañana de este jueves.

Al respecto, el alcalde de Ramos Arizpe, José María Morales Padilla, señaló que este tipo de retenes los realizan las autoridades federales de manera intermitente y sin informar al Ayuntamiento de los mismos, por ser precisamente una dependencia del Gobierno Federal e independiente de ellos.

“Sabemos que se instalan por algunas horas y luego se retiran, no hay puntos exactos o permanentes donde estén ubicados, pues es donde ellos planean quedarse a lo largo de las carreteras; pero son filtros que no son promovidos por el Gobierno de Ramos Arizpe ni por el Gobierno del Estado de Coahuila”, explicó Morales Padilla.

El Presidente Municipal añadió que este tipo de situaciones serán sometidas a revisión por parte del Ayuntamiento, pero insistió en que no pueden acceder a más información acerca de los filtros que realizan los policías de la Fiscalía General de la República, al ser una dependencia federal.

En cuanto a las víctimas de los agentes federales, trascendió que permitieron en una presunta revisión por más de una hora en la que sufren maltrato y abuso sexual, pues los elementos que en todo momento estuvieron armados, hicieron tocamientos a las mujeres, mientras que a los hombres los despojaron de sus carteras y el dinero en efectivo que llevaban con tácticas de intimidación.