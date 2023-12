Desairan vacuna Abdala

SALTILLO, COAH.- De acuerdo a Aída Mata, Delegada de la Secretaría de Bienestar en Coahuila, la población ha sido renuente a aplicarse la vacuna Abdala debido a que ya cuentan con dos o más dosis, es por ello que se ha registrado poca afluencia en los centros de salud donde se aplica el fármaco enviada por el Gobierno Federal.

"Sabemos que la gente ya se aplicó dos o tres vacunas anteriormente y por eso es que no han acudido a aplicarse la dosis de Abdala, pero seguimos con la campaña", expresó Mata.

Por su parte, el Secretario de Salud en Coahuila, Eliud Aguirre Vázquez dio a conocer que las dosis se mantienen en resguardo y refrigeradas en almacenes de la dependencia estatal, toda vez que la respuesta por parte de la ciudadanía ha sido escasa.

"La población no la solicita, a la fecha se ha aplicado solamente el 47.8 por ciento del lote que mandó el Gobierno Federal; sin embargo, la ciudadanía no la acepta, se batalla, no está muy convencida", indicó Aguirre Vázquez.

De igual manera, el Secretario de Salud en el Estado señaló que las dosis de la vacuna Abdala caducaron, pero la instrucción de la Federación es que de todas maneras se aplique: "Nos enviaron de Salud Federal un oficio donde se pueden seguir utilizando por cierto tiempo, pues todavía tiene algo de efectividad, pero lo ideal es ponerse la vacuna bivalente".

Finalmente Eliud Aguirre dijo que la dosis cubana Abdala fue elaborada para combatir a la primera cepa que surgió del COVID - 19, por lo que su eficacia no tiene gran efecto de prevención debido a las mutaciones del virus.