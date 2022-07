Descarta Senadora buscar candidatura

TORREÓN, COAH.- La Senadora priista Verónica Martínez descartó que vaya a buscar la candidatura del tricolor al Gobierno de Coahuila, no obstante que se le ha mencionado como posible abanderada a los comicios del 2023, en atención a la paridad de género.

"Yo agradezco la consideración, pero en este momento yo no tengo una aspiración política de buscar la candidatura a la Gubernatura del Estado", manifestó en rueda de prensa.

"En este momento yo me encuentro desempeñando mi responsabilidad como Senadora de la República, me mantendré en esta encomienda que me dieron los ciudadanos y las ciudadanas de Coahuila, y por otro lado en la encomienda que me dio mi partido, mi instituto político al presidir el PRI aquí en la ciudad de Torreón".

Tras señalar que las mujeres tienen la capacidad y que están preparadas para desempeñar los cargos públicos con responsabilidad y compromiso para dar buenos resultados, Martínez dijo que al final será el Instituto Nacional Electoral el que determine cómo deberán ser las candidaturas del próximo año al Gobierno de Coahuila y del Estado de México

"En cuanto a la elección del 2023, pues ya lo dijo el INE, tendrá su consejo plenario en los próximos días en donde habrá de definir los temas en materia de paridad", agregó.

"Yo creo que al final de cuentas va a terminar en determinar el INE como lo hizo en la anterior elección a Gobernador, una candidata mujer, un candidato hombre en cada una de las candidaturas, tanto de Edomex como de Coahuila, los estados son muy similares en cuanto a competencias, por lo cual serán los partidos quienes definirán quiénes encabezarán sus procesos".

Mencionó que en el caso de Coahuila, Rodrigo Fuentes, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, ya informó que será abierto el proceso de selección de abanderado para los próximos comicios, donde los militantes podrán participar para elegir a quien quieren que sea su candidato o candidata en la Gubernatura de Coahuila, tal y como lo han sido en los procesos anteriores.

En caso de que sea hombre el candidato al Gobierno estatal, Manolo Jiménez, ex Alcalde de Saltillo y actual Secretario de Inclusión y Desarrollo del Estado, es quien se ha estado perfilando para que participe en la contienda del 2023 por la Gubernatura.