Descartan daños a la fachada de la Catedral

SALTILLO, COAHUILA.- Con la colocación de 2 lonas gigantes, en la fachada principal y lateral de la Catedral de Saltillo, la comunidad capitalina especuló sobre si estas lonas podrían dañar la emblemática fachada, ya sea en su instalación o por su permanencia en la superficie, cabe señalar que en las lonas se observan 2 imágenes representativas de la participación de Coahuila en la "Navidad en el Vaticano".

"No todos podemos ir allá, pero la idea es que algo de lo que está viendo el mundo, pueda verse desde donde se gestó, no hay ningún daño estructural, más bien es el beneficio visual que podemos tener cada quien...no necesita permiso porque no hay ningún daño" explicó Juan Manuel Ledezma, Párroco de la Catedral de Saltillo.

En relación a la controversia sobre si la colocación de estas lonas, causaría un daño, Ledezma dejó claro que esto no era posible, ya que la misma estructura de la catedral, cuenta con el equipo necesario para la colocación de este tipo de lonas, por lo que de ninguna manera se dañará la fachada, al contrario motivó a la ciudadanía a que acudan a ver de primera mano este trabajo.

Además señaló que no se trata de una lona convencional, sino que es un material especial parecido al del velo de las novias. La exposición permanecerá por lo menos hasta el día 6 de enero, además señaló prevé añadir algunas otras exposiciones sobre paseo capital.