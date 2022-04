Descartan federalización de hospitales

SALTILLO, COAH.- Coahuila no entrará en la federalización de hospitales, tal y como lo propuso a los Gobernadores del país el presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión que sostuvo con ellos en Palacio Nacional en días pasados.

Roberto Bernal, secretario de Salud, señaló que son alrededor de 13 los Estados que no van con el proyecto de López Obrador y Coahuila está también fuera de dicha propuesta: "Luego de analizarlo se decidió que por el momento no entraremos, no sabemos si a futuro, pero por ahora no", destacó el funcionario.

La federalización en el rubro de salud consiste en tener un sólo sistema municipal y estatal compuesto por vertientes que abarquen la infraestructura, nómina, presencia de médicos en los tres horarios y también tener el equipo necesario de primer nivel en los hospitales.

Por ello, los hospitales que dependen del estado pasarían al gobierno federal con la condición de mejorar la infraestructura y el equipo, además de la contratación de personal médico en tres turnos.

Cabe señalar que hasta el momento 14 estados de México se han integrado a la federalización del sistema de salud en el que la incorporación de las entidades es voluntaria y en caso de que decidan no unirse, el estado seguirá recibiendo su presupuesto correspondiente.

De acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, el nuevo sistema es para atender la población abierta; es decir, a los que no tienen seguridad social, que representa poco más de la mitad de los mexicanos.