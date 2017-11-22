Despega tarde último vuelo de Aeroméxico

Saltillo Coah.-Todavía hoy pasajeros seguían cuestionando la partida de la aerolínea, pues dicen existe demanda del vuelo tanto por motivos de trabajo como personales. Con 38 minutos de retraso.

Se fue Aeromexico, a las 13:08 partió el último vuelo de Saltillo a la capital del país con 63 pasajeros.

Mientras que previamente, a las 12:06 llegó el vuelo 2422 con 87 pasajeros, que llegaron procedentes de la capital del país .

Todavía ayer pasajeros seguían cuestionando la partida de la aerolínea, pues dicen existe demanda del vuelo tanto por motivos de trabajo como personales.

“Es una afectación importante a la ciudad, en lugar de avanzar se toma una decisión sin fundamento, viajo frecuentemente y los vuelos siempre van ocupados”, dijo una de las pasajeras.

“Ha sido realmente terrible poder aceptar esa noticia que es un apoyo fundamental para toda la region, yo vengo a trabajar aquí a Saltillo y a partir de este momento me va a traer muchos problemas el poderme desplazar”, indicó Gerardo Aceves, un pasajero que por negocios viaja muy seguido a Saltillo.

En el caso del servicio de taxis están anunciando que desde el aeropuerto bajan la tarifa a 1,050 pesos en lugar de 1,200; asimismo se ofrecen por ir a los hoteles o domicilios por quienes desde ahora tendrán que ir de Saltillo al aeropuerto de Monterrey.

Por su parte el restaurante 17/35 se ofreció a seguir con los mismos horarios en la terminal aérea.

Finalmente uno de los taxistas con su teléfono celular en mano a modo de despedida recibía a los pasajeros del vuelo 2422 con las golondrinas.

Es una afectación importante a la ciudad, en lugar de avanzar se toma una decisión sin fundamento, viajo frecuentemente y los vuelos siempre van ocupados”