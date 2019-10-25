DESTACA GOBERNADOR DE COAHUILA REINICIO DE ACTIVIDADES EN COMPLEJO DE RAMOS ARIZPE DE GENERAL MOTORS

Saltillo, Coahuila.- El Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, se congratuló de que hayan llegado a buen término las negociaciones con el Sindicato de General Motors, sin repercusiones mayores en la Planta de Ramos Arizpe y sus proveedores.

General Motors de México anunció oficialmente el reinicio de operaciones de manera paulatina en sus dos complejos de manufactura del País, que se encontraban en paro técnico a causa de la huelga en Estados Unidos y que concluyó con la ratificación de un nuevo contrato laboral de 4 años en los sitios representados por el sindicato United Auto Workers (UAW) en Estados Unidos.

“Nos da mucho gusto que después de 40 días hayan llegado a buen término las negociaciones con el Sindicato de GM, y que no hayamos tenido repercusiones mayores en la Planta de Ramos Arizpe y sus proveedores”, dijo Riquelme Solís.

En el Complejo de Ramos Arizpe la Planta Motores reiniciará labores mañana sábado 26 de octubre.

Mientras que la Planta Transmisiones retomará actividades el lunes 28 de octubre, al igual que la producción de Chevrolet Blazer en la Planta de Ensamble.

A través de un comunicado, General Motors confirmó que la última semana de octubre todos sus complejos de manufactura en México estarán operando de manera normal y la totalidad de los empleados retomará los turnos de trabajo.