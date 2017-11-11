Detienen a pareja por robar carros

Saltillo Coah.-Luego de una intensa persecución policiaca una pareja fue detenida cuando por manejar a exceso de velocidad chocaron contra la barda de un domicilio en la colonia Saltillo 2000, persecución que se inició en la colonia Las Torres cuando la pareja robó el vehículo en el que pretendían huir.

La persecución dio inicio en la colonia las Torres, cuando alrededor de las 4:30 de la mañana se reportó que de un domicilio de dicho sector un hombre y una mujer, extrajeron un vehículo Nissan Tsuru azul, reporte que movilizó rápidamente a elementos de la Policía Municipal.

En breve más de 15 elementos patrullas de la Policía Municipal se dieron cita en el sector, localizando el vehículo en la colonia Saltillo 2000, marcándole el alto, sin embargo la pareja intentó escapar, dando inicio a la persecución.

Es por esto que las patrullas siguieron al vehículo por varias calles, hasta que lograron cerrarle el paso, pero en su intento por escapar a exceso de velocidad el conductor se subió a la banqueta del bulevar Júpiter, perdiendo el control para terminar chocando contra la barda de un domicilio, en donde finalizó su marcha.

Gracias a esto los elementos policíacos lograron la detención de los implicados en estos hechos, un hombre y una mujer, motivo por el cual los trasladaron a las celdas para consignarlos ante el Ministerio Público por el delito de robo, además los oficiales comentaron que en dicho sector ya habían tenido reporte de que un hombre y una mujer estaban robando carros para desmantelarlos, por lo que se integrará una carpeta de averiguación para ver si están vinculados con estos hechos.