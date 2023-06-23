Disminuye tráfico de migrantes

SALTILLO, COAH.- Gerardo Márquez Guevara, titular de la Fiscalía General del Estado afirmó que durante el año 2023 se ha reducido la cifra de tránsito de migrantes en Coahuila hasta un 45 por ciento, ello en comparación con el 2022.

“Durante este primer semestre que estamos por cerrar tenemos cerca de 160 mil registros, mientras que el año pasado cerramos con un total de 600 mil; lo que significa que deberíamos tener al menos 300 aseguramiento”, detalló el funcionario estatal.

Márquez Guevara añadió que la disminución en el tráfico de migrantes que tienen la intención de llegar a Estados Unidos para cruzar de manera ilegal, está relacionada con que se mejoraron las expectativas tras a cancelación del título 42, que es una medida sanitaria estadounidense con los efectos migratorios que esta tiene.

De igual manera, el titular de la Fiscalía General del Estado señaló que no se tiene conocimiento en el momento de que grupos extensos de migrantes se encuentren en Coahuila, como ocurrió el año pasado, debido a que el Instituto Nacional de Migración asegura que mantiene controladas las fronteras en el sur del país para que esto no ocurra.

Finalmente, Gerardo Márquez Guevara expresó que durante el presente año no se han registrado eventos de indocumentados que viajen hacinados en cajas de tráileres, además de que la FGR tiene abiertas 14 carpetas de investigación de traficantes de personas que fueron detenidos en Coahuila.