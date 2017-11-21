Dotan DIF equipo para casa hogar

Torreón, Coahuila.- Con una inversión de un millón 500 mil pesos, la presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, Carolina Viggiano Austria, hizo entrega del mobiliario y equipamiento a la casa hogar Abrázame, que atiende a menores en situación de riesgo canalizados por la delegación Laguna de la Pronnif.

Al hacer entrega de estos beneficios, Viggiano Austria agradeció el apoyo y trabajo conjunto de esta asociación civil que contribuye a la disminución de patrones violentos en menores de tres a 12 años de edad que han vivido en situación de riesgo brindándoles herramientas para su fortalecimiento personal basado en el desarrollo de valores, virtudes, talentos y cualidades, que en alianza con DIF y otros actores estratégicos los transforma en agentes de cambio.

La casa hogar Abrázame, A.C., inició labores a mediados del 2007, en la ciudad de Matamoros, Coahuila, albergando a menores severamente violentados para ofrecerles un hogar, seguridad, atención y una educación integral digna. Posteriormente cambió su sede a la ciudad de Torreón en un lugar céntrico y con mayores oportunidades de atención para los niños por su cercanía a hospitales, escuelas y profesionales voluntarios.

La presidenta del Consejo Consultivo del DIF Coahuila, dijo que desde el inicio de la administración del Gobierno de Rubén Moreira Valdez, se impulsó un cambio de fondo en materia de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes que hoy son referente a nivel nacional.

“Los avances que ha registrado Coahuila en protección de la infancia, son ejemplo nacional, no sólo reconocemos las garantías de las personas en las leyes, sino llevamos a la práctica su acceso a los derechos humanos y año con año se redoblaron esfuerzos en torno a esto y en el fotalecimiento a las familias, núcleo básico de nuestra sociedad”.

En la entrega de estos apoyos estuvieron también presentes la diputada federal Flor Rentería Medina; Sergio Sisbeles Alvarado, director general de DIF Coahuila; la directora del Voluntariado y Capacitación para la Vida del DIF Coahuila, Violeta Dávila Salinas, así como Marcela Cepeda Rebollo, coordinadora del DIF Coahuila en la región Laguna, e integrantes del Patronato de Casa Hogar Abrázame A.C.

El crecimiento de la casa hogar Abrázame ha sido exponencial, con un compromiso fuerte y un profundo sentido humano y valores como honestidad, integridad, disciplina y justicia.