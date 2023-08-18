Educación en Coahuila está garantizada

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Diputado Federal Jaime Bueno Zertuche, en Coahuila está garantizada la educación a pesar de lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia para la Nación, luego de la Controversia Constitucional que se presentó por parte del Gobierno del Estado y la Secretaría de Educación para evitar que los libros de texto se utilicen en las aulas de nivel básico en la entidad.

“Aquí sí habrá aprendizaje y reforzamiento de las materias de español y matemáticas, porque no podemos estar experimentando con nuestros niños como lo pretende hacer el Gobierno Federal con los libros gratuitos de lo que llaman la Nueva Escuela Mexicana”, destacó el legislador.

Bueno Zertuche añadió que al no existir una programación didáctica en la elaboración del material bibliográfico, se incrementó la preocupación acerca de los contenidos y del impacto negativo del aprendizaje entre los menores y sobre todo, su preparación académica a futuro: “No podemos experimentar con la educación de nuestros niños y niñas como lo han hecho con otras cosas, como la refinería Dos Bocas, la construcción del Tren Maya, o la suspensión de aeropuerto”.

De igual manera, Jaime Bueno Zertuche insistió en que la falta de planeación y el experimentar deriva en consecuencias graves: “No queremos que suceda lo mismo a los estudiantes con los libros de texto que pretende imponer el Gobierno Federal; mientras tanto esperaremos la resolución de la Suprema Corte, pero el Gobierno del Estado está haciendo las previsiones con libros de texto anteriores, materiales y contenidos que ya se tienen, que se habían autorizado y probado en su momento para el inicio a clases”.