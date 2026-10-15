Emanuel Garza Fishburn aclara controversia escolar en Veracruz

SALTILLO, COAH.- Las actividades que se desarrollan en las escuelas deben contar con objetivos pedagógicos definidos y ajustarse a la normativa educativa para evitar conflictos o interpretaciones equivocadas entre docentes y padres de familia, señaló Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación de Coahuila.

Al referirse a la controversia registrada en un plantel de Veracruz, donde una madre de familia calificó como acoso un ejercicio escolar que consistía en elaborar un croquis, el funcionario sostuvo que este tipo de situaciones deben evaluarse considerando el propósito formativo de la actividad y las circunstancias en que se realizó.

"Siempre que hay un fin pedagógico bien establecido, que sea acorde obviamente al marco educativo, al marco normativo, obviamente a un fin pedagógico, pues son actividades que tienen sentido", expresó.

Garza Fishburn indicó que las comunidades escolares deben procurar que los ejercicios académicos respondan a una finalidad educativa concreta y se lleven a cabo conforme a los lineamientos establecidos.

El caso que motivó la polémica ocurrió luego de que un docente solicitara a sus alumnos dibujar un croquis con la ruta de la escuela a su domicilio como parte de una actividad de clase. Tras conocer el ejercicio, la madre de familia identificada como Karina "N" acusó al maestro de acosar a su hija y exigió que fuera destituido.

Ante este tipo de situaciones, el secretario de Educación de Coahuila destacó la importancia de que las actividades escolares estén debidamente fundamentadas desde el punto de vista pedagógico y se apeguen al marco normativo, a fin de brindar claridad a las familias sobre los objetivos de la enseñanza.