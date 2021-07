Coahuila

El estado ha impulsado acciones para su formación, integración y desarrollo en la sociedad.

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís señaló que en Coahuila los jóvenes son prioridad, así como sus opciones de formación y las oportunidades para su integración a la vida productiva, que les permita contribuir al desarrollo y crecimiento de la sociedad.

Lo anterior al inaugurar la Segunda Reunión de Directores Generales de Colegios Estatales del Sistema CONALEP, junto al titular del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, Enrique Ku Herrera.

Durante dos días, directivos estatales y funcionarios de las oficinas centrales del organismo se reúnen en Coahuila para el intercambio de experiencias y, principalmente, para la preparación de estrategias conjuntas para el regreso presencial a clases.

Ante los secretarios estatales de Educación, Higinio González Calderón, y de Economía, Jaime Guerra Pérez, del Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y del Director General del CONALEP-Coahuila, Alfio Vega de la Peña, el gobernador Miguel Riquelme hizo un recuento de las estrategias que siguió Coahuila para enfrentar la pandemia por el Covid-19.

Compartió algunas de las fortalezas económicas de Coahuila, entidad que es una de las más seguras del País, y destacó que aquí se tiene gran participación ciudadana, que se reflejó en los momentos más álgidos de la contingencia sanitaria.

"La pandemia nos enseñó a trabajar unidos, coordinados y a tomar decisiones en conjunto", refirió, y sostuvo que cada paso que se dio en las decisiones, sobre todo en esta contingencia, fueron de carácter colegiado.

Señaló que ante la pandemia no se excluyó a ningún sector, y recordó que una de las principales acciones que tomó su Gobierno fue la formación de los Subcomités Técnicos Regionales, donde se tomaron sus propias decisiones.

De acuerdo a las características de cada región, determinaron la reactivación económica, y en base a este trabajo conjunto ahora ya están abiertos estadios de beisbol, de futbol, todo el comercio y todas las empresas.

"Hoy Coahuila sigue en Semáforo Verde", mencionó, sin embargo se fueron reactivando también la parte de prácticas que el sector educativo requería para no detener la producción de mano de obra calificada.

Riquelme Solís comentó a directivos del Sistema CONALEP de todo el País que en Coahuila encontrarán actividad comercial y toda la producción del Estado en operación, además de observar que sigue con indicadores muy bajos de contagios y de hospitalización.

"Hoy amanecimos al más bajo, al 2 por ciento, no lo habíamos tenido en hospitalización porque habíamos estado entre el 5 y el 3 por ciento; es decir, se tienen alrededor de 30 personas hospitalizadas en todo el estado", apuntó.

Esta ventaja, agregó, permite seguir experimentando el retorno de actividades culturales, deportivas y educativas, que permitirá recuperar los empleos perdidos durante la pandemia y los nuevos que se generan en la entidad.

En ese sentido, reiteró las acciones que emprendió el Estado para enfrentar la contingencia sanitaria, y pese a sus avances subrayó que es de gran relevancia mantener los protocolos como el uso del cubrebocas y el uso de gel antibacterial, además de la sana distancia.

Comunicó a los asistentes que es prioritario cuidar la vida social, porque se demostró que en estas reuniones fue donde se presentaron más contagios, no en los estadios, no en las escuelas, no en los teatros.

CONALEP TIENE GRAN SINERGIA CON EL ESTADO

Luego, Riquelme Solís apuntó que el CONALEP tiene gran sinergia con el Gobierno del Estado, al mencionar que son parte muy importante en la producción de mano de obra calificada, pero sobre todo en la capacitación de Tecnología 4.0.

Asimismo, en alianza con los empresarios y con el sector laboral, en conjunto con el sector educativo y su Gobierno, refirió, se trabaja para que no se detenga la generación de empleos aún con la pandemia.

"En Coahuila es constante la llegada de más empresas y otras que expanden sus operaciones en cada una de las regiones del estado", expresó.

CONALEP COAHUILA, EJEMPLO NACIONAL

Posteriormente, el Director General del CONALEP nacional, Enrique Ku Herrera, recordó que la reunión de directivos del organismo de todo el País se postergó por efectos de la pandemia, que creó temor e incertidumbre, pero también brindó "grandes oportunidades para demostrar la calidad humana, profesional y el liderazgo directivo de cada uno de nuestros directores generales de los Estados".

"Desde Coahuila ratificamos que sólo con la unidad nacional lograremos consolidar a la Educación como el gran motor de desarrollo del País", puntualizó.

Resaltó que la coordinación entre todos los sectores es fundamental, por lo que reconoció la participación de los empresarios con los que el CONALEP tiene gran alianza.

"En el Colegio estamos innovando, desarrollando la creatividad; estamos inventando, desarrollando tecnología, y eso apoyado con la ciencia. Creemos que nos está dando nuestro lugar también de reconocimiento nacional e internacional como una de las mejores instituciones formadoras de cuadros técnicos profesionales a nivel Medio Superior", mencionó.

Por otra parte, reconoció los logros alcanzados por el CONALEP-Coahuila, que le distinguen a nivel nacional como el primer lugar en Aprobación; el tercero en Retención de Estudiantes; en Innovaciones, en Proyectos Técnicos y su Vinculación con el sector privado.

Otros más, resaltó Ku Herrera, son indicadores de esta Institución como el contar con el 64.43 por ciento de la eficiencia terminal, cuando el promedio nacional es del 56 por ciento.

"Esto se tiene que celebrar, porque Coahuila se ha aplicado demasiado. Además el CONALEP-Coahuila tuvo el reconocimiento nacional como el Primer Lugar por sus niveles de Aprovechamiento, con un 94 por ciento de aprobados, y en el año 2020, a pesar de la pandemia alcanzó el tercer lugar de los Estados que redujeron sus índices de abandono escolar, con sólo el 6.6 por ciento, cuando el promedio nacional es del 12.7 por ciento", expresó.

"Mientras que en los índices de reprobación es el sexto, con menos del 9 por ciento, cuando el promedio nacional es del 20 por ciento".

Luego de que el Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, tuvo a su cargo la bienvenida a las y a los asistentes a la reunión nacional del CONALEP, el Director General del organismo en Coahuila, Alfio Vega de la Peña, reiteró el compromiso de la institución para enfrentar el reto que representa el retorno a clases presenciales.

El encuentro, agregó, permitirá analizar conjuntamente los avances del desarrollo del Sistema CONALEP; establecer consensos del proceso para el regreso seguro a clases; también analizar los proyectos institucionales 2021 que contribuyen al fortalecimiento académico.

Además otros temas, como la certificación de docentes y alumnos; el cómo se retomará la movilidad internacional; cómo capacitar a nuestros maestros en temas como prevención del suicidio, el peligro de las redes sociales; equidad y violencia de género; así como la Educación Dual.

También asistieron a esta ceremonia el Secretario General del CONALEP nacional, Rolando de Jesús López Saldaña; el Enlace Federal con la Secretaría de Educación, Lizette Villarreal Oreza, y la diputada local Martha Loera Arámbula, en representación del Congreso del Estado.