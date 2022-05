En contra Diputados de vacuna Abdala

SALTILLO, COAH.- La Diputada Guadalupe Oyervides señaló que los diputados priistas irán en contra de que se experimente con las niñas y niños mexicanos al aplicarles la vacuna cubana Abdala, que es contra el COVID - 19, dosis que se comprarán para aplicarlas a menores de 11 años, según lo anunció el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador tras su gira por Centroamérica.

"Es una compra de vacunas que no están autorizadas por la COFEPRIS, incluso se está estudiando todavía la que prometió López Obrador llamada Patria, recordemos que en el 2020 dijo textualmente no podemos estar sometidos y merecemos la independencia en la cuestión médica, pero quiere someter a la niñez a otras vacunas que no se ha terminado con su estudio ni aprobación, como la cubana", detalló la legisladora.

La aplicación de la dosis de Abdala para los menores de 11 años será en etapa experimental y sin tener la certificación de las instancias médicas correspondientes, por ello es que no avalan que se vacune a los niños y niñas mexicanas con dicho fármaco, reiteró la funcionaria y por ello, el punto de acuerdo se presentó ante el Congreso del Estado para enviar el exhorto al Gobierno Federal y evitar así que se inmunice a los menores con las dosis no reconocidas por las autoridades sanitarias.

Como se recordará, el Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que las vacunas contra el COVID - 19 se aplicarán a menores de dos años en adelante en una primera etapa afirmó que para agosto del 2022 es posible que este sector de la población esté vacunado.

Por su parte, especialistas advirtieron de que existe poca información disponible sobre la calidad y seguridad de la vacuna en los menores e insisten en que el biológico todavía no cuenta con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni con la autorización para uso pediátrico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

El mandatario federal dio por hecho la adquisición y aplicación de este biológico en este grupo de edad, pese a que la Cofepris todavía no emite la autorización para el uso de emergencia de este biológico en menores, en México, la única vacuna avalada hasta el momento para niños a partir de los 5 años es Pfizer.