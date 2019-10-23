EN EL DÍA DEL MÉDICO, DIF COAHUILA RECONOCE LABOR DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- Con motivo del Día del Médico, Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, reconoció a los profesionales de la salud, en especial a las mujeres y hombres cuyo trabajo diario es invaluable para el DIF, para Coahuila y sus familias.

“La presencia de los médicos en las acciones y programas que opera este Sistema Estatal, en particular con la población en condición de vulnerabilidad, permite cambiar la vida no sólo de una persona, sino de familias completas”, expresó.

A través del Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, la esposa del gobernador Miguel Riquelme felicitó a los médicos en su día y expresó un reconocimiento especial a quienes laboran en los Centros de Rehabilitación y unidades móviles de prevención y atención del cáncer del DIF Coahuila y de los sistemas municipales DIF.

“En sus manos está la recuperación de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y de la población en general”, dijo la señora Marcela.

Resaltó también la labor altruista de muchos profesionales expertos en diversos campos de la salud, que participan en campañas de cirugías gratuitas para favorecer y mejorar las condiciones de vida de quienes tienen una necesidad y se encuentran en situación de desventaja, programas como “De Corazón a Corazoncito”, “Implantes Cocleares”, “Cirugías de labio y paladar hendido”, entre otros que opera el Estado a través del DIF y la Secretaría de Salud.

Cárdenas Zavala, titular del DIF del Estado, celebró el Día Nacional del Médico este 23 de octubre junto a personal del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y unidades móviles de prevención y atención del cáncer, a quienes entregó reconocimientos por parte de la Presidenta Honoraria.

“A nombre de la señora Marcela y del propio quiero felicitarlos y reconocer que con su pasión y calidad en el cuidado de la salud en favor de niñas, niños, mujeres y hombres de Coahuila, las familias más vulnerables han salido adelante”, dijo.

“En los diversos programas gratuitos de la Administración del gobernador Miguel Riquelme, la prioridad siempre ha sido procurar la salud”.

Asimismo, subrayó que la fecha sirve para reconocer la labor que realizan los médicos a nivel nacional para que las familias tengan una mejor calidad de vida, ya que con su servicio han demostrado amor a su profesión, compromiso con la sociedad y una gran calidad humana.