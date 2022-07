En muy malas condiciones las rampas para discapacitados

Saltillo Coah.-Luego de que el día lunes un hombre en silla de ruedas fuera arrollado por un camión del transporte público, lo que le causara la muerte, VANGUARDIA, realizó un recorrido por las calles de la ciudad para ver las condiciones en las que se encuentran las rampas para personas con discapacidad y se encontró que escasean o son tapadas por automovilistas que se estacionan en lugares prohibidos.

Sólo en el centro de la ciudad, en calles principales como Hidalgo, Pérez Treviño, Allende, por mencionar algunas, hacen falta muchas rampas y las existentes se encuentran acaparadas por automovilistas que no respetan estos sitios especiales para personas que andan en silla de ruedas.

Además, Rubén Sánchez, quien es miembro de los Transformes, un grupo de hombres que juegan basquetbol en silla de ruedas, expresó que se deben de tomar medidas al respecto para evitar que pasen accidentes lamentables como este.

“Pues habría que trabajar por parte de ambas partes, a veces los choferes de las combis andan muy rápido y no alcanzan a frenar y atropellan a la gente y en otras ocasiones las personas no miden la velocidad con la que van los carros y creen que van a alcanzar a pasar y no es así”, dijo.

Señaló que una medida que podría tomarse, sería poner más agentes de tránsito en las calles de la ciudad, para que quienes lo necesiten puedan tener acceso al paso y las combis midan su velocidad y así no arrebaten vidas.

Agregó que lo sucedido es muy lamentable y que toda la comunidad de personas que utilizan silla de ruedas, sienten mucho la muerte de este hombre.