Encabeza Norte golpes de calor

SALTILLO, COAH.- De acuerdo al Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal Gómez, actualmente se han registrado cuatro fallecimientos en el Estado debido a golpes de calor; el último de ellos se trató de un hombre de 25 años, mismo que falleció en Ciudad Acuña, pero tenía su domicilio en Hidalgo, además se han brindado 51 atenciones médicas por la misma causa.

“De los registros confirmados que tenemos, dos pertenecen a Monclova y eran dos pacientes hombres de 87 y 51 años, además de otro en Piedras Negras de una persona masculina de 83 años y el reciente que ocurrió en Ciudad Acuna”, detalló el funcionario estatal.

En cuanto a las atenciones médicas que se han brindado en los Hospitales Generales, Piedras Negras encabeza la lista de más casos y con 14 pacientes, le sigue Monclova con 9, mientras que en Cuatro Ciénegas y Ciudad Acuña con 5 en cada uno de los municipios.

Por otra parte, al momento son 5 pacientes hospitalizados en Piedras Negras, 1 en San Buenaventura y 1 más en Monclova que reciben tratamiento por las comunicaciones en su salud debido a las altas temperaturas que se han registrado en las recientes semanas.

Cabe señalar que algunos de los síntomas por insolaciones o un golpe de calor son dolor de cabeza, debilidad, calambres, mareos, somnolencia, desorientación, problemas para caminar, temblores o, incluso, convulsiones.