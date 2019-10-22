ENCABEZA RIQUELME HOMENAJE PÓSTUMO A POLICÍA CAÍDO EN SERVICIO

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Miguel Riquelme Solís encabezó el homenaje póstumo que se rindió al policía municipal Bladimir López Rodríguez, quien perdió la vida en el cumplimiento del deber.

Junto al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, y el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Federico Fernández Montañez, destacó la acción heroica que en defensa de una familia saltillense realizó el ejemplar elemento de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal.

En su intervención, Miguel Riquelme reconoció la labor del oficial Bladimir López, pues debe ser honrado por todos por su trabajo y lealtad, “por brindar protección a las y los saltillenses”.

Puntualizó que la Policía Municipal de Saltillo es una de las principales aliadas del Gobierno de Coahuila.

“Con su ejemplo, hoy debemos comprometernos a seguir brindando seguridad a las y los coahuilenses”, expresó.

Luego enfatizó el respaldo que otorga la Administración de Manolo Jiménez al Gobierno del Estado.

“Saltillo es uno de los municipios más grandes y complejos de la entidad para que en esta materia podamos trabajar, y lo hemos hecho con resultados”, abundó.

Al hablar sobre la labor del oficial caído en el cumplimiento del deber, Riquelme Solís externó su disposición de estar siempre al lado de los policías.

“Siempre estaremos viendo por mejorar sus condiciones de vida, sus prestaciones y que precisamente en vida puedan mejorar su aspecto familiar”, refirió.

“Coahuila sigue avanzando gracias a la labor de sus policías, y seguiremos trabajando por el bien del Estado y de las y los saltillenses. Siempre seremos solidarios con quienes cuidan la vida de los demás”.

Previamente, el alcalde Manolo Jiménez hizo énfasis en la labor del extinto oficial de la Policía Preventiva y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado para fortalecer la labor de su Administración en bien de la ciudadanía.

En su oportunidad, el Director de la corporación, Hugo Gutiérrez, hizo una reseña del desempeño de extinto servidor público municipal, quien nació en 1986 en Veracruz y causó alta en la corporación en septiembre de 2013.