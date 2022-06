Entra quinta ola de Covid: Salud

TORREÓN, COAH.- Durante su participación en el Subcomité Técnico Estatal Covid-19, el Secretario de Salud del Estado, Roberto Bernal Gómez, informó sobre la entrada de una quinta ola de Covid-19, que ha repercutido en ciertos estados de la República Mexicana, entre ellos Coahuila, con un aumento en la positividad de casos del 19 por ciento.

En su intervención, Bernal Gómez dio una explicación detallada sobre las características y recomendaciones para esta nueva ola, esto en base a la información que registra semana tras semana en conjunto con el equipo de especialistas epidemiólogos que han apoyado las estrategias para combatir la pandemia.

"Como ya lo hemos reiterado, la pandemia no ha terminado aún y hay varios factores que influyen en el surgimiento de una nueva ola de Covid-19, como lo son la suspensión del uso de cubrebocas como medida de prevención; la aparición de nuevas variantes o subvariantes de coronavirus, y la disminución de la inmunidad frente a la infección al paso del tiempo", puntualizó.

La autoridad estatal indicó que si bien a nivel mundial los casos de Covid siguen disminuyendo de manera global, en algunos países van en aumento.

"La semana anterior América tuvo un incremento de casos, específicamente en Chile, Argentina, México y Perú", destacó.

De acuerdo a su informe, Bernal Gómez señaló que en cuestión de fallecimientos por Covid-19 a nivel mundial, continúa la tendencia de disminución, lo que es atribuible a los esquemas de vacunación.

Sobre Coahuila, dio a conocer el incremento del 19 por ciento de la positividad, con un aumento en las últimas dos semanas, pero sin crecimiento en el número de hospitalizaciones y fallecimientos.

Respecto a México, el Secretario de Salud de Coahuila confirmó que el país se encuentra en la quinta ola, puesto que hay un incremento de casos que se sostiene desde las últimas cuatro semanas, incluso en un 75 por ciento más en la semana pasado comparada con la anterior.

Asimismo, enlistó los estados que han registrado esta tendencia, que son: Baja California, Campeche, CDMX, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Yucatán.

Por otro lado, destacó que dos de los momentos cruciales para la llegada de la quinta ola fueron el Decreto que el Gobierno Federal realizó el 26 de abril del 2022, al declarar el final del ciclo epidémico en el País para transitar al endémico, anunciando así el fin de la pandemia, al igual que la declaración en la que pronunciaron que el uso del cubrebocas ya no era imprescindible.

"Es importante continuar con las medidas de prevención, no relajarnos a pesar de tener completo el esquema de vacunación. Recordemos que la población infantil en el País sigue sin estar vacunada, y al no cuidarnos ponemos en riesgo a los niños que están en el hogar", sentenció Bernal Gómez y pidió a la población que ya tuvo Covid no confiarse en que ya padeció esta enfermedad.

"El riesgo de volver a contraer Covid, está vigente en la quinta ola, ya que está causada por nuevas subvariantes que pueden volver a infectarse incluso después de haber pasado una infección reciente".

Finalmente, el Secretario de Salud recalcó que en Coahuila se han mantenido firmes los dos pilares para la prevención de Covid-19 en la nueva ola, como el uso estricto de cubrebocas en lugares mal ventilados y cerrados; espacios abiertos con alta concentración de personas y sin distancia adecuada. Y la vacunación a todos los que faltan, incluyendo menores de 11 años.