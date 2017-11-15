Entran a última etapa para Sistema Anticorrupción

Saltillo, Coah.- El Consejo Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila inició este martes las entrevistas a los aspirantes a asumir el cargo de Secretario Técnico del Sistema, a un total de 15 personas que pasaron a esta fase, ocho de las cuales se entrevistaron en Saltillo, entre ellas varios exfuncionarios públicos.

El próximo 20 de noviembre se dará a conocer el fallo luego de la sesión que se realizará exprofeso para analizar los resultados de las entrevistas que de acuerdo al Presidente del Consejo, José Manuel Gil Navarro, se sacará una terna para enviarla al órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva, que está constituido por siete instancias.

Entre ellas la Fiscalía Anticorrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura, la Auditoría Superior del Estado y el propio Consejo Ciudadano, los cuales tendrán cinco días para decidir y designar al Secretario Técnico, cuya protesta tendrá lugar el próximo 25 de este mes.

Cabe mencionar que el Secretario deberá ser nombrado por cinco de los miembros del órgano de gobierno de la secretaría ejecutiva y durará en el cargo cinco años sin posibilidad de reelección, entre sus atribuciones le corresponde ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Cada aspirante tendrá indicadores a evaluar que el Consejo Ciudadano aprobó; cabe señalar que 11 de los candidatos son de la ciudad de Saltillo y cuatro de la ciudad de Torreón, “a mí me parece que los 15 perfiles que pasaron a esta etapa son sólidos”, recalcó Gil Navarro.

La mayoría de los perfiles son de personas que trabajaron en algún momento en la administración pública estatal y de ellos la mayor parte durante los dos sexenios anteriores y respecto a ello expresó que es benéfico tener este antecedente pero no determinante pues se trata de que tenga capacidad de evaluación para las políticas públicas.

Con esta selección, se cierra el círculo para conformar todo el Sistema Estatal Anticorrupción, donde todos los integrantes del órgano de gobierno tienen el mismo peso en cuanto al voto que emitirán.

