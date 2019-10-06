Entrega microcréditos a mujeres emprendedoras

Saltillo, Coah.- Con el objetivo de lograr el empoderamiento económico de las mujeres coahuilenses, el Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, a través del Instituto Coahuilense de las Mujeres (ICM) puso en marcha el programa Financiera Mujeres Fuertes.

Katy Salinas Pérez, titular del ICM, dijo que gracias al programa implementado por el Gobernador hasta la fecha se han entregado 800 créditos a mujeres emprendedoras en distintos municipios de nuestro.

Katy Salinas Pérez, titular del ICM, dijo que gracias al programa implementado por el Gobernador hasta la fecha se han entregado 800 créditos.

Los municipios donde se han entregado los microcréditos son Acuña, Arteaga, Cuatro Ciénegas, Frontera, General Cepeda, Matamoros, Múzquiz, Nava, Piedras Negras, Ramos Arizpe, Saltillo, San Juan de Sabinas, Torreón y Viesca, por un monto total de 4 millones 322 mil pesos, para contribuir a que más mujeres logren el empoderamiento económico que necesitan.

Agregó que de igual forma continúan impartiendo a lo largo del estado pláticas informativas sobre los requisitos para la conformación de más grupos solidarios de mujeres candidatas a obtener microcréditos para fortalecer sus negocios.