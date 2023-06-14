Entrega Miguel Ángel Riquelme al mérito magisterial

Saltillo, Coah.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó la Presea al Mérito Magisterial 2023 a seis docentes y directivos, quienes por su trabajo fueron reconocidos en sus comunidades educativas.

“A nombre del pueblo y del Gobierno de Coahuila, hoy les expresamos el mayor de nuestros reconocimientos, los felicitamos y además les damos nuestra gratitud por todo lo que hacen en la formación de las niñas, niños y jóvenes coahuilenses”, expresó e Mandatario estatal.

En su mensaje, el Gobernador del Estado destacó que el magisterio coahuilense es un gran aliado de su Administración en materia educativa.

Señaló que es emblemático entregar, en Palacio de Gobierno, una presea a alguien que con gran mérito ha sido parte de nuestro sistema educativo.

Riquelme Solís mencionó que hoy Coahuila es un motor de desarrollo para la economía del norte de México, y que somos referencia nacional en seguridad, competitividad y que hoy la entidad se distingue por ser el entorno propicio para la economía, y sobre todo en nuestro sector educativo de nuestra fuerza laboral.

Señaló que luego de finalizada la jornada electoral, Coahuila demostró ante México que en nuestra sociedad prevalece la madurez política, las elecciones pacíficas y que se privilegia la unidad de nuestra gente.

“Hoy, en Coahuila hemos avanzado juntos por la misma ruta que marca la legalidad, la prosperidad y la multiplicación de oportunidades; por ende, este año la entidad confirma que tiene las bases más sólidas de la prosperidad y el desarrollo”, aseveró.

En ese sentido, Miguel Riquelme destacó algunos de los excelentes indicadores que ostenta Coahuila, como el ser la segunda entidad más exportadora, la cuarta más competitiva y la cuarta que más contribuye al PIB Industrial.

Informó, además, que de enero a la fecha Coahuila suma 40 nuevos proyectos de inversión, anuncios, ampliaciones o construcción de nuevas plantas.

Y que la entidad está al frente de la industria de la electro-movilidad, al iniciar en nuestro territorio la fabricación del primer auto totalmente eléctrico del País.

“Nuestro Estado también formará parte de la Región productiva más fuerte del norte de México, y aprovecharemos mucho más nosotros la llegada de Tesla”, dijo, al comentar que ya se han recibido 15 empresas que conforman la respectiva cadena de proveedores de dicha planta.

Riquelme Solís destacó que la formación laboral que hoy tiene Coahuila en la mano de obra calificada, es gracias a las maestras y maestros de Coahuila.

“Seguiremos contando con el trabajo de la sociedad y, sobre todo, con la visión del Gobierno de poder seguir generando las condiciones de bienestar para las familias coahuilenses”, puntualizó el gobernador Miguel Riquelme.

Por su parte, Francisco Saracho Navarro, Secretario de Educación del Estado, expresó su reconocimiento a todas y todos los maestros por la gran labor que realizan.

Informó que para la entrega de esta presea se recibieron distintas propuestas de maestros, padres de familia, alumnos, sindicatos y de la sociedad en general

Reconoció, además, a todas y todos los maestros que participaron, así como a todos quienes desde sus aulas, con su esfuerzo diario y entrega al servicio educativo, contribuyen a la formación de nuestras niñas, niños y jóvenes coahuilenses.

Saracho Navarro agradeció al gobernador Miguel Riquelme por avalar este reconocimiento: “El magisterio tiene en usted a un gran aliado que sabe reconocer la relevancia del trabajo docente y su gran aportación al desarrollo de Coahuila”.

José María Fraustro Siller, Alcalde de Saltillo, reiteró que el magisterio se distingue siempre por su compromiso, su voluntad de trabajar siempre en equipo.

“Las maestras y maestros son, sin duda, parte fundamental de los cimientos del desarrollo integral de la sociedad; y ustedes, maestras y maestros de Coahuila, son el motor de este sistema educativo, un motor que requiere de engranes fuertes, con convicción de formar personas de bien y preparadas para aprovechar las oportunidades”, destacó el Alcalde.

A nombre de todos los galardonados, el profesor Christian Omar González Luna reconoció la labor de sus compañeros y compañeras durante la pandemia, así como el trabajo educativo que realizó el Gobierno del Estado, cuyas acciones estuvieron a la altura del desafío y garantizando que los alumnos recibieran la educación aún en lo más álgido de la pandemia.

Los galardonados con la Presea al Mérito Magisterial Coahuila 2023, fueron:

+ Profr. Leonel Irán González Leyva, docente de Preescolar del Jardín de “Niños Ramón Ortiz Villalobos”, de Saltillo.

+ Profra. Yajaira Rosalinda Vega Mendoza, docente de Primaria de la Escuela “Eloy Dewey Saavedra”, T.M., de Saltillo.

+ Profr. Christian Omar González Luna, docente de Secundaria, de la Secundaria General #1 “José Santos Valdez”, de Francisco I. Madero.

+ Profra. Alma Manuelita Esquivel Peña, Directora de Preescolar del Jardín de Niños “Jaime Nunó”, de Saltillo.

+ Profra. Alma Patricia Martínez Rodríguez, Directora de Primaria de la Escuela “Apolonio M. Avilés”, de Torreón.

+ Profra. Maritza Valeria Ríos Cerda, Directora de Secundaria de la Escuela Secundaria General “Antonio Machado”, de Allende.

En esta ceremonia acompañaron al Gobernador en el presídium, además, María Eugenia Guadalupe Calderón Amezcua, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado; Jaime Bueno Zertuche, diputado federal; Fernando de las Fuentes Hernández, Secretario de Gobierno; Arturo Díaz González; Secretario de la Sección 35 del SNTE; Isela Licerio Luévano, secretaria de la Sección 38 del SNTE, y María Dolores Torres Cepeda, presidenta del Jurado Calificador.