Entrega Miguel Ángel Riquelme Solís Premio Estatal de Periodismo

SALTILLO, COAH.- El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó el Premio Estatal de Periodismo 2023 a profesionales de la comunicación, a quienes agradeció y reconoció por el alto compromiso social y acompañamiento solidario recibido durante toda su Administración.

En esta ceremonia se entregaron reconocimientos en prensa escrita, radio, televisión y periodismo digital.

El Mandatario estatal destacó que en su Gobierno siempre han respetado la expresión de las ideas, de manera libre, autónoma y sin ataduras.

“Congruentes con este principio, luchamos por proteger la integridad de quienes la ejercen y respaldamos a los organismos que propugnan por defender las prerrogativas de los periodistas”, comentó.

Señaló que en un entorno nacional adverso al quehacer de los medios, de derechos vulnerados y de violencia extrema contra los periodistas, en Coahuila se aplaude el debate de altura y se da cabida a la multiplicidad de voces en torno a los asuntos oficiales y de carácter público.

1 / 3 El gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís entregó el Premio Estatal de Periodismo 2023 a profesionales de la comunicación 2 / 3 ‘En mi Administración, siempre hemos respetado la expresión de las ideas, de manera libre, autónoma y sin ataduras’, señaló. 3 / 3 “Con orgullo, podemos decir que cada periodista que hoy nos acompaña en cada recinto, y quienes se nos han adelantado en el camino, son ejemplo y referente de un periodismo real”, destacó. ❮❯

Riquelme Solís indicó que en los próximos 161 días que restan de su gestión continuará trabajando en equipo entre los tres Poderes y órdenes de Gobierno por un Coahuila más seguro, estable y próspero.

Agregó que se disponen también a hacer una entrega administrativa ejemplar.

“Nuestro propósito es garantizar que el siguiente Gobierno emprenda su plan de acción sin detrimento de la buena marcha institucional, con la adecuada atención a la ciudadanía y para pleno avance del desarrollo social y económico, anteponiendo el interés superior de Coahuila, sin egolatrías”, expuso.

De la misma manera, puntualizó que en un entorno global e interconectado digitalmente, las y los periodistas de Coahuila acreditan su papel central en las transformaciones como guías especializados, fieles observadores de nuestra realidad y orientadores que poseen el más alto sentido de la ética profesional.

“Muchas gracias por su empeño y aporte para hacer de Coahuila un estado más fuerte, más solidario y unido que transita hacia mejores horizontes por la ruta de la legalidad, gobernabilidad y prosperidad”, mencionó.

Agradeció a los medios de comunicación su acompañamiento en esta noble tarea de informar y comunicar.

“Ha sido un privilegio contar con comunicadores que enaltecen los valores de la unidad y nos confirman, ante el México y el mundo, como una sociedad de lucha por las causas más justas, de la verdad y de la paz, con trabajo incansable y profunda lealtad a la Patria”, subrayó.

Por su parte, Fernando Simón Gutiérrez Pérez, coordinador de Comunicación e Imagen Institucional del Estado, destacó la gran labor que hacen los medios de comunicación para dar a conocer cada detalle de la vida política y pública de la entidad.

“En este periodo hemos logrado llevar un trato cordial y respetuoso con los medios de comunicación, tradicionales y con los de la nueva era digital; a través de sus mensajes, hemos estado atentos a lo que a ciudadanía ha expresado, y estamos seguros que nuestras respuestas han llegado a la opinión pública. El ciudadano sabe lo que hacemos y nosotros sabemos qué piensan de este Gobierno”, mencionó.

Gutiérrez Pérez recordó que a lo largo de este Gobierno se han tenido diferentes retos, donde el trabajo de los medios de comunicación ha sido una base sólida para ir por buen camino.

“Con esta ceremonia valoramos el trabajo de todo el gremio de prensa, radio, televisión y de medios digitales. La relación con ustedes siempre ha sido enriquecedora y nos deja una gran experiencia”, manifestó.

Celebró el liderazgo del gobernador Miguel Riquelme, quien ha marcado la pauta a seguir en esta estrategia de comunicación, siempre respetuoso de la diversidad de opiniones y visiones, y de cómo abordar los temas políticos y sociales, mencionó, al tiempo de agradecer al Mandatario estatal la oportunidad de estar al frente de la Coordinación de Comunicación e Imagen Institucional.

A nombre de los galardonados, María Estefany Solís Martínez destacó que los periodistas tienen la oportunidad de ser un factor de cambio, porque son afortunados al tener un micrófono, una grabadora, una cámara o un celular en la mano, para informar lo que sucede en el entorno, denunciar las injusticias o reconocer a quienes con su esfuerzo han cumplido sus sueños.

“Tenemos una misión muy importante, porque detrás de nosotros hay una sociedad entera que confía en nuestro trabajo. Tenemos el privilegio de ser su voz para que la autoridad los escuche, ahora con más herramientas, pero también con retos mayores, y me refiero a los medios digitales que, nos exigen rapidez y veracidad, casi a la velocidad de la luz”, expuso la periodista.

En su intervención, el alcalde José María Fraustro Siller se dijo honrado y orgulloso de la calidad periodística que se vive en Coahuila, de las plumas y creadores que día a día no sólo informan, sino que en muchas ocasiones ayudan a ajustar el rumbo y las políticas que se establecen.

“Con orgullo, podemos decir que cada periodista que hoy nos acompaña en cada recinto, y quienes se nos han adelantado en el camino, son ejemplo y referente de un periodismo real, que suma a la construcción de una sociedad mejor informada, más humana, incluyente y justa”, señaló.

En esta ceremonia acompañaron al Gobernador, además, el diputado Eduardo Olmos Castro, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso Local; la senadora Verónica Martínez García; Griselda Elizalde, magistrada representante del Tribunal Superior de Justicia, y Raúl González Sánchez, presidente de la Cámara de Radio y Televisión.