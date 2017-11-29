Entrega RM Hospital y Centro Oncológico

Saltillo, Coah.- A casi seis años de la presente administración, en un hecho sin precedente en la entidad, comenzaron a bajar los índices de embarazos en adolescentes y la mortandad por cáncer, dijo Rubén Moreira Valdez, al tiempo que externó su pretensión de que gobierno y sociedad se mantengan unidos para el sostenimiento del sector salud, porque corre el riesgo de posible quiebra.

Lo anterior, al entregar el Hospital Materno Infantil y el Centro Oncológico “Salvador Chavarría”, en los que se invirtió alrededor de mil 30 millones de pesos, y que atenderá a miles de representantes de la población abierta (que carece de los servicios médicos institucionales del IMSS o Issste), de todo el Estado.

En su mensaje, destacó que al inicio de su gestión, en diciembre de 2011, los indicadores en materia de salud eran desfavorables para la población, entre los que sobresalían altos casos de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Sin embargo, a la fecha, en base a la “fuerte campaña médica en materia de salud”, apenas se perciben los primeros cambios positivos en esta materia.

“Por primera vez en la historia de Coahuila”, refirió, se mejoran los indicadores, ya que, por ejemplo, disminuyen los embarazos en adolescentes y las muertes por cáncer.

Quisiera decir, abundó, que esto es un gran logro, pero esto apenas es sensible para la densidad del Estado, “por lo tanto todos tenemos que seguir trabajando en el futuro” en este renglón.

Además, es necesario enfrentar el tema del sostenimiento del sistema de salud en Coahuila, porque ahora, al término de este gobierno, “quiero decir que uno de los mayores retos del Estado es este rubro así como el del Sistema Pensionario”.

Por lo tanto, agregó Rubén Moreira, “hoy es un gran día para el Estado; entregamos estos hospitales para que inicien pronto su marcha, y para reflexionar todos”, sobre este tema, ya que “de seguir así las cosas, muy pronto Coahuila no podrá sostener” ambos Sistemas”.

Y ante ello, “es preciso regresar a la medicina preventiva; al autocuidado y tenemos que variar, sin demora, muchas de nuestras costumbres alimenticias si es que queremos que el Sistema de Salud soporte los padecimientos”.

Luego, externó que para la conformación del Centro Oncológico “Salvador Chavarría”, su administración determinó la integración de un organismo desconcentrado, formado por representantes distinguidos de la sociedad civil; servidores públicos y representantes del sector privado (Canaco y Canacintra), así como de los sectores obrero y campesino.