Entregan 6.2 mdp de donativos a Cruz Roja

Saltillo, Coah.- Gracias al compromiso del Gobierno del Estado, a la buena voluntad de los coahuilenses y a la disciplina de la Secretaría de Finanzas, el DIF Coahuila hizo entrega de recursos por 6 millones 263 mil pesos a la Delegación Estatal de la Cruz Roja, provenientes de las aportaciones que se reciben a través del pago de Control Vehicular.

A la fecha y durante lo que va del presente año, el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila ha entregado recursos por este concepto a la Cruz Roja en la entidad por monto de 24 millones 394 mil 448 pesos.

Marcela Gorgón, acompañada del Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, y del Administrador Fiscal General del Estado, Javier Díaz González, entregó el cheque simbólico al delegado estatal de la benemérita institución, Raúl Gerardo Salinas Valdés, y a su esposa, Ivonne Espinosa de Salinas, coordinadora estatal del Comité de Damas Voluntarias de Cruz Roja en la entidad.

La señora Marcela elogió la buena disposición de los coahuilenses para apoyar a la Cruz Roja, al conocer que éstos aceptan voluntariamente hacer sus aportaciones a través del cargo correspondiente en el pago de Control Vehicular.

Marcela Gorgón, acompañada del Director General del DIF Coahuila, Roberto Cárdenas Zavala, y del Administrador Fiscal General del Estado, Javier Díaz González, entregó el cheque simbólico al delegado estatal de la benemérita institución, Raúl Gerardo Salinas Valdés.

El Administrador Fiscal General, Díaz González, explicó por su parte que por instrucciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís se ha logrado aumentar significativamente el apoyo a la benemérita institución gracias al impulso de diversos factores, entre los que citó un mayor porcentaje de cumplimiento en el pago de Control Vehicular, la aceptación de más alcaldes a incluir dicha aportación en los parques vehiculares de sus municipios, y a que en muchos de éstos se han podido homologar los cargos respectivos.

Por su parte, el delegado estatal de Cruz Roja en Coahuila, Raúl Gerardo Salinas Valdés, agradeció a nombre de las delegaciones municipales el que se cumpla en forma y oportunamente, por parte del DIF y el Gobierno de Coahuila, con la entrega de estas aportaciones, que en mucho ayudan a que los servicios de auxilio, rescate y atención médica, entre otros, se continúen brindando a la población en general y especialmente a la más desprotegida.

“Esto es un gran ejemplo de que unidos, sociedad civil y Gobierno, podemos multiplicar las acciones a favor de la gente que más lo necesita”, recalcó.

De la actual entrega de recursos por 6 millones 263 mil pesos, se realizó la dispersión de los mismos a las delegaciones municipales de Coahuila de la siguiente manera:

-Acuña $155,545.04

-Francisco I. Madero $83,667.96

-Matamoros $107,762.37

-Monclova $795,460.54

-Múzquiz $60,974.83

-Parras $81,883.27

-Piedras Negras $292,073.70

-Sabinas $178,385.97

-Saltillo $2’352,237.13

-San Pedro $73,915.30

-Torreón $2’081,096.55

A la fecha y durante lo que va del presente año, el Gobierno del Estado a través del DIF Coahuila, ha realizado tres entregas de recursos a la Cruz Roja, la primera de éstas correspondiente a los meses de enero y febrero por un monto de 10 millones 140 mil 364 pesos; la segunda abarcó los meses de marzo, abril y mayo, por 7 millones 991 mil 80 pesos.

Y la presente, que fue la tercera entrega, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre, por un monto de 6 millones 263 mil pesos, totalizando un monto de 24 millones 394 mil 448 pesos.